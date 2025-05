Ni felices ni perdices: Juan Carlos y Sofía celebran un nuevo aniversario más cerca de lo esperado

Los Reyes Juan Carlos I y Sofía celebran este 14 de mayo su 63 aniversario de boda, pero lo harán una vez más separados el uno del otro. En el caso del padre de Felipe VI, se sabe que hace unos días llegó a España para participar en las regatas de Sangenjo. Según ha trascendido, tiene pensado permanecer en Galicia al menos hasta que terminen las competiciones, el domingo 18.

Esta visita de Juan Carlos I coincide con la fecha en la que está previsto el acto de conciliación con el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el 16 de mayo en Santander. En principio, ni el Rey Juan Carlos ni Revilla están obligados a asistir, ya que la cuestión puede resolverse con la intervención de sus respectivos equipos legales.

El Rey Juan Carlos I a su llegada a Sangenjo. (Foto: Gtres)

Pero, más allá del tema de Revilla, lo más relevante de su viaje es que justo se produce cuando va a celebrar su 63 aniversario de boda. Una fecha que está marcada en el calendario tanto del padre como de la madre del actual jefe del Estado, aunque, si no hay sorpresas de última hora, volverán a celebrar separados.

Aniversario en España

A pesar de que no se espera que los Reyes Juan Carlos y Sofía se vean en este aniversario, la realidad es que es la primera vez en mucho tiempo que pasan esta fecha tan cerca el uno del otro. En principio la madre del Rey Felipe no tiene ningún acto oficial esta semana, por lo que no hay constancia de que se encuentre en Madrid. Doña Sofía compagina la agenda de la Casa de S.M. el Rey con las iniciativas de la Fundación Reina Sofía, con la que está muy comprometida. Entre ellas están las continuas visitas a los bancos de alimentos de todo el país, de las que ya hay prevista alguna para las próximas semanas.

Los Reyes Juan Carlos y Sofía en un acto en 2019. (Foto: Gtres)

Es la primera vez en varios años que el Rey Juan Carlos va a celebrar su aniversario de boda estando en España. El padre de Felipe VI lleva desde el verano de 2020 instalado en Abu Dabi y aunque sus visitas a nuestro país son cada vez más recurrentes, no está en el horizonte que vuelva a hacer de España su residencia oficial.

Aunque el matrimonio no celebrará su aniversario junto, sí que es cierto que en los últimos tiempos han sido varias las veces que ambos han coincidido en citas importantes. Por ejemplo, el funeral de la Reina Isabel II en septiembre de 2022, las exequias de Constantino de Grecia, el servicio religioso en su memoria en Windsor en 2024 o la boda del príncipe heredero Hussein de Jordania. También coincidieron en la misa en recuerdo de Juan Gómez-Acebo y en la de su hermano, Fernando, o en la fiesta por la mayoría de edad de la princesa Leonor.

Los Reyes Juan Carlos y Sofía en Atenas. (Foto: Gtres)

Casi un año antes de la marcha de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, en 2019, protagonizaron varias salidas públicas juntos. Justo ese mismo año, en el verano, el anterior jefe del Estado anunció su retirada de la vida pública.

Pudimos ver a los padres del Rey Felipe VI en el Mutua Madrid Open de tenis de Madrid, en el funeral de Plácido Arango o incluso en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte, junto a los Reyes. Ese año doña Sofía viajó a Sangenjo y también los dos acudieron a animar a Pablo Urdangarin en uno de sus partidos, como dos abuelos más. En la actualidad, año tras año todavía continúan firmando juntos la tradicional felicitación de Navidad.

Juan Carlos I y Sofía en un partido de su nieto Pablo. (Foto: Gtres)

Así fue la boda de Juan Carlos I y Sofía

La boda de Juan Carlos I y la entonces princesa Sofía de Grecia fue un importante acontecimiento en el ámbito de la realeza. El enlace se celebró el 14 de mayo de 1962 en la capital de Grecia, Atenas, en la misma iglesia en la que se casaron después los reyes Constantino y Ana María y, décadas más tarde, el príncipe Felipe de Grecia, así como su hermana la princesa Teodora.

A la boda asistieron numerosos representantes de diferentes casas reales europeas y se realizaron tres ceremonias debido a las diferencias religiosas entre los novios. Primero una católica en la Catedral de San Dionisio de Atenas, una ortodoxa en la Catedral Metropolitana y una civil. La boda fue autorizada por el Papa Juan XXIII, que permitió la doble ceremonia religiosa.

Juan Carlos y Sofía el día de su boda en Atenas. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía llevó un precioso diseño de Jean Dessès, la tiara prusiana y el velo de su madre, la reina Federica. Por su parte, el Rey Juan Carlos lució el uniforme de teniente de infantería del Ejército de Tierra.