La recta final de la princesa Leonor: las paradas que le quedan para volver a España

La princesa Leonor está ya a apenas un mes de terminar la primera parte de su crucero de instrucción. Después de su emotivo reencuentro con la Reina Letizia durante la escala en Panamá, la heredera ha continuado la ruta a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano rumbo a Colombia. La nave llegó a Cartagena de Indias el 9 de mayo a primera hora de la mañana. Mismo día que su madre retomó su agenda oficial con una visita a la feria de la Cuesta de Moyano con motivo de su centenario.

El barco va a estar en Cartagena de Indias hasta el próximo 14 de mayo. Unos días libres en los que, al igual que en otras escalas, los guardiamarinas podrán disfrutar de tiempo de ocio y relajarse, antes de seguir la travesía. El siguiente destino será Santo Domingo, la penúltima parada para la princesa Leonor.

La princesa Leonor y la Reina Letizia a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

El buque escuela llegará a la República Dominicana el día 19 y permanecerá allí hasta el 24. Una fecha simbólica ya que justo ese día es la graduación de la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia termina las clases el 24 de mayo y está previsto que celebre su graduación.

Aunque todavía no se ha confirmado quién acompañará a la infanta Sofía en su graduación más allá de la Reina Letizia, sí que se sabe que Leonor no podrá estar en Gales porque justo estará iniciando el viaje hacia la última de las escalas del crucero de instrucción. Es probable que tampoco pueda acompañar a su hija menor el Rey Felipe VI, dado que su graduación coincide con el acto de toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Don Felipe nunca suele faltar a este tipo de compromisos, pero por ahora no se ha proporcionado información oficial sobre su agenda para ese fin de semana.

La princesa Leonor y la Reina Letizia juntas. (Foto: Gtres)

Tras el paso por la República Dominicana, Leonor llegará a principios del mes de junio a Nueva York donde, según algunas fuentes, podría mantener un encuentro con el presidente de Estados Unidos, de la misma manera que hizo su padre en su momento. Para la princesa de Asturias va a ser la última escala antes de volver a España ya que, según confirmaron fuentes oficiales, la heredera volverá en avión para completar su instrucción en otros buques de la Armada. Sus compañeros, por el contrario, harán la travesía de vuelta por el Atlántico.

La escala en Nueva York no va a ser la despedida de la heredera al buque escuela, sino que volverá a subir a bordo pocas semanas después, cuando la nave llegue a la ciudad asturiana de Gijón. Allí está previsto que la princesa vuelva a subir a bordo de Elcano para la parte final de la travesía, después de haber completado su instrucción en otros buques. Es probable que cuando vuelva a España se reúna con sus padres y con su hermana, que ya habrá regresado de Gales.

La princesa Leonor a bordo de Elcano. (Foto: Gtres)

El 3 de julio el buque llegará a Gijón y desde ahí continuará la ruta hacia Ferrol y Marín, donde llegará el 14 de julio, justo para el final del curso en la Escuela Naval, donde Leonor pondrá el broche de oro a su formación en la Armada y tendrá la vista puesta en su última etapa de instrucción militar: su paso por el Ejército del Aire y del Espacio.