El Reino Unido respira más tranquilo desde este fin de semana gracias a buenas y esperanzadoras noticias sobre la Reina Isabel. The Queen ha realizado su primer gran plan desde que sufriera problemas de salud que alertaron al país. Isabel II de Inglaterra ha reaparecido públicamente en un alegre evento para la Casa Real inglesa.

La Monarca acudía al bautizo conjunto de dos bebés en la familia. Por primera vez se celebraba el sacramento para August Philip Hawke Brooksbank, hijo de Eugenia de York y Brooksbank, y Lucas Philip Tindal, hijo de Zara y Mike Tindall. Un una doble celebración en la capilla Real de Todos los Santos, ubicada en el Gran Parque del castillo, y al a que no quiso faltar Su Majestad la Reina.

Esta reaparición de Isabel II ha supuesto un auténtico soplo de aire fresco para los británicos, después de las últimas (y preocupantes) informaciones acerca del estado de salud de su reina. Sin ir más lejos, el jueves previo al bautizo, se difundía una imagen de la regente durante una recepción con el general Sir Nick Carter en el Castillo de Windsor. En la instantánea, las manos amoratadas de la Monarca daban pie a todo tipo de especulaciones tras los precedentes en los que se suspendían los actos públicos de Isabel II por un problema de espalda, durante el pasado fin de semana.

Parece que no hay nada de que preocuparse a juzgar por la última aparición de la reina en este evento familiar. Así, Isabel II era captada por los objetivos de la prensa que acudió a cubrir el evento luciendo un conjunto de traje de chaqueta verde manzana con gorro a juego y sentada en la parte trasera de su Range Rover dirigido por su chófer. Como informaba la propia Casa Real británica vía comunicado oficial : “El Palacio de Buckingham ha confirmado que August Brooksbank y Lucas Tindall han sido bautizados conjuntamente hoy, en un acto privado en la Capilla de Todos los Santos, Royal Lodge, Windsor”.

La Reina Isabel ha puesto todos sus esfuerzos y precauciones previas para poder estar en este evento. Personas cercanas a la corona así se lo han deslizado a The Sun: «Quería estar ahí, sabía lo importante que es para sus nietas. Es momento de celebración muy especial y emotivo, sobre todo después de la pandemia».

Sin duda la llegada de la reina era la más esperada por todos y no decepcionó, pero no fue la única. También se pudo ver a la ex del príncipe Harry, Cressida Bonas, gran amiga de la princesa Eugenia, que fue junto a su marido Harry Wentworth-Stanley, además de a los padres de Jack Brooksbank, George y Nicola.

En lo que a los bautizados se refiere, August Brooksbank, nieto mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, se sitúa en el puesto número 9 en la línea de sucesión al trono. Por su parte, Lucas Tindall es el número 10. Ambos recibieron el bautismo con botellas de agua bendita del río Jordán que trajo el príncipe Carlos.