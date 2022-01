Ingrid de Noruega está a punto de estrenar mayoría de edad. La hija de los príncipes Haakon y Mette Marit y ahijada del Rey Felipe, cumple este viernes 18 años y esto supone para ella una nueva etapa a todos los niveles. Aunque todavía es pronto para pensar en su futuro como reina, Ingrid cada vez va asumiendo más responsabilidades, lo cual forma parte de su preparación de cara al momento en el que suceda a su padre.

La Princesa será la primera soberana del país escandinavo con derecho propio en los últimos seis siglos. No hay que olvidar que su tía Marta Luisa no ha tenido la posibilidad de ser heredera por la legislación que en su época estaba vigente, aunque ella misma ha declarado en algún momento que no habría querido ser reina.

Este detalle hace que la mayoría de edad de Ingrid sea muy especial para el país y por eso se ha distribuido un nuevo retrato oficial de la Princesa. En esta serie de imágenes, Ingrid aparece sonriente mirando a cámara y sentada en el sofá de una estancia decorada en tonos claros y muy luminosa. Una habitación que no es otra que su despacho, ya que a partir de ahora asumirá nuevas responsabilidades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

A pesar de que Ingrid está muy comprometida con el papel que en el futuro desempeñará, por ahora continuará centrada en sus estudios. Así lo han confirmado fuentes oficiales de la Casa Real de Noruega. La Princesa está recibiendo una formación muy completa en todos los ámbitos, que la prepare para convertirse en reina. De hecho, incluso la hemos visto en algunas actividades relacionadas con las Fuerzas Armadas, ya que, al igual que otras royals de su generación, ejercerá como Comandante Suprema. Por ejemplo, Elisabeth de los Belgas también ha recibido formación militar y se espera que pronto también lo haga Amalia de Holanda, la otra princesa que ya ha alcanzado los 18 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Con motivo de su cumpleaños, se espera que las Fuerzas Armadas lleven a cabo un saludo especial a las 12:00 de la mañana con veintiún disparos, pero no será este el único acto para conmemorar el aniversario de la Princesa, sino que el jueves está previsto que participe en algunos compromisos. La jornada comenzará en el Storting, el órgano de gobierno más importante del país, donde será recibida por su presidente, Masud Gharahkhani, que la informará de su funcionamiento. También mantendrá una reunión con el primer ministro y visitará el Tribunal Supremo.

Dadas las actuales circunstancias debido a la pandemia del coronavirus se ha decidido cancelar cualquier tipo de festejo a gran escala por este especial aniversario. En principio no habrá ni cena de gala en el Palacio Real ni tampoco la velada previa a su cumpleaños que el Gobierno tenía pensado celebrar por la mayoría de edad de la Princesa en la nueva biblioteca Deichman Bjorvika de Oslo. Dos compromisos que, de darse en otras circunstancias, quizás nos habrían permitido ver la primera imagen de Ingrid con una tiara. Por ahora habrá que seguir esperando.