El infierno oculto de Charles Spencer: el ‘hermano traidor’ de Diana de Gales

El hermano de Diana de Gales ha sorprendido al mundo con unas inesperadas revelaciones sobre su infancia. El conde Charles Spencer ha publicado un libro en el que repasa algunos de los episodios de su infancia y en el que confiesa detalles de los que, hasta ahora, no se tenía constancia, al menos, de manera generalizada. A pesar de que será el próximo 14 de marzo cuando salga a la venta el libro, ya han visto la luz algunos extractos que, por cierto, no han dejado a nadie indiferente y que ponen sobre la mesa una faceta desconocida de la vida del aristócrata.

El príncipe Enrique con su tío, el conde Spencer. / Gtres

Un libro que lleva el título de A very private school y en que Charles Spencer, tío de los príncipes Guillermo y Enrique, cuenta todo sobre su infancia. Hasta aquí no debería haber nada extraño, puesto que los primeros años de la vida del hermano de Diana de Gales no tendrían por qué ser muy diferentes de los de otros aristócratas de su generación -está a punto de cumplir 60 años-. Sin embargo, el conde Spencer saca a la luz una serie de episodios cuanto menos sórdidos sobre su infancia que han sorprendido mucho.

Aunque el libro no está a la venta aún, sí que han trascendido ya algunos detalles. Por ejemplo, en el texto, el hermano de la princesa Diana, revela que le pagó a una trabajadora sexual 15 libras para perder la virginidad durante un viaje familiar a Italia, cuando apenas tenía 12 años. Una experiencia que, en sus propias palabras, le dejó ‘vacío y frío’ y que, de hecho, no pudo volver a acostarse con otra mujer hasta que cumplió 17 años.

Sin embargo, no es esta la confesión más llamativa. El conde Spencer confiesa que abusaron sexualmente de él cuando tenía 11 años y estaba interno en el colegio Maidwell Hall, en Northampton. Según relata el que fuera cuñado del rey Carlos de Inglaterra, en el centro había una joven asistente que ejercía un control total sobre los niños, que estaban completamente hipnotizados por ella y carentes y desesperados por un poco de afecto. El conde Spencer cuenta que esta mujer era una maestra de la manipulación emocional y que, en su caso concreto, despertó «deseos básicos que no tenían cabida en alguien tan joven».

Aunque el tío de los príncipes Enrique y Guillermo habla en primera persona y cuenta que sufrió tocamientos y otras prácticas, revela que otros niños también fueron víctimas de los abusos por parte de esta mujer. Eso sí, cataloga la etapa en la que estuvo en el colegio como un período de crueldad, agresiones sexuales y otras perversiones.

El hermano de Diana de Gales no se ha sincerado únicamente sobre su etapa escolar, sino también sobre cómo era la vida en la propiedad de la que ahora es titular, Althorp, donde se encuentra enterrada la princesa. Charles Spencer ha contado que la niñera que estaba a cargo de él y de su hermana no era especialmente cariñosa con ellos y que les golpeaba en la cabeza si se portaban mal. Hay que recordar que la infancia de ambos estuvo marcada por el abandono de su madre, que se fugó con su amante para nunca regresar. Esto hizo que Charles y Diana estuvieran especialmente unidos, dado que sus hermanas mayores estaban en aquel momento internas.

Diana de Gales con su hermano de pequeños. / Gtres

El aristócrata ha contado que, para él, la casa era como un escenario de pesadilla, mientras que la propia Diana reveló en alguna ocasión que siempre veía allí a su madre llorando. Sin duda, a pesar de que pueda parecer un lugar idílico en el que crecer, Althorp nunca fue un sitio alegre, es más, el conde Spencer no ha tenido una vida especialmente feliz, con dos matrimonios fallidos, un compromiso roto y la trágica muerte de su hermana.

Del amor a la traición en tiempo récord

Pese a que las relaciones entre los Spencer y los Windsor siempre habían sido cercanas y cordiales, la muerte de la princesa Diana de Gales supuso un punto de inflexión, ya que los hermanos estaban muy unidos y siempre fueron un gran apoyo el uno para el otro. No obstante, Charles fue el que presentó a Diana al periodista Martin Bashir, el que la engañó con pruebas falsas para que ella concediera aquella entrevista que acabó con el divorcio de Carlos.

Charles Spencer nació en mayo de 1964 y su madrina fue la Reina Isabel, un detalle que hacía muy poco previsible que el actual conde Spencer se convirtiera en ‘enemigo’ de los Windsor. Pero, antes de que acabara como azote de la Familia Real, su relación con Diana se fue deteriorando, a raíz de la entrevista en la BCC.

Althorp House en una imagen de archivo. / Gtres

Por ejemplo, se sabe que Charles le ofreció una casa a Diana para que se escondiera tras las polémicas declaraciones, pero que después se arrepintió y la dejó tirada porque no quería periodistas en la casa. Además, también le reclamó la tiara Spencer, propiedad de la familia y todo esto hizo que su relación se deteriorara. Más aún, en 1996, poco antes de su muerte, le escribió una devastadora carta en la que la acusaba de ser manipuladora y mentirosa.

Sin embargo, tras su muerte, Charles pretendió hacer ver al mundo que era el mejor escudero de su hermana y, de hecho, abrió las puertas de la casa familiar para que pudiera ser enterrada allí. No solamente eso, desfiló junto a sus sobrinos tras el féretro y protagonizó el discurso del funeral de la princesa. Unas palabras que muchos interpretaron como una declaración de guerra contra los Windsor.