La exniñera de Harry y Guillermo será indemnizada por las mentiras de Martin Bashir

La entrevista que Diana de Gales concedió a Martin Bashir para el programa Panorama a mediados de la década de los noventa todavía sigue dando qué hablar. Hace apenas unas semanas la BBC declaró que el periodista había conseguido que la Princesa se sentara junto a él gracias a métodos poco ortodoxos, motivo por el cual ha ofrecido una cuantiosa indemnización que los príncipes Harry y Guillermo decidirán a qué causas se destina.

Pero, más allá de las declaraciones de Diana de Gales, lo cierto es que Bashir también habló en aquella ocasión de una de las personas más cercanas a sus hijos. El periodista afirmó que una de las niñeras de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, había mantenido un affair con el príncipe Carlos e incluso insinuó que se había quedado embarazada. Afirmaciones falsas por las que ahora la BBC ha ofrecido una compensación económica de 100.000 libras a la niñera, según apunta el diario The Telegraph.

El entonces presentador le dijo a la Princesa que su marido mantenía una relación con Legge-Bourke y que se habían ido de vacaciones juntos. Unas declaraciones que sorprendieron a Diana, que solo era consciente del romance de Carlos con Camilla Parker, pero nada más. De hecho, Bashir incluso llegó a mostrarle una factura falsa del aborto que presuntamente se había practicado. Mentiras que provocaron que Diana no tuviera reparos en contar ante los espectadores algunos de los detalles más sórdidos de su matrimonio. “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido”, fue una de las cosas que dijo Lady Di en la que fue calificada como la entrevista del siglo.

Sin embargo, ahora, varias décadas después, se ha podido comprobar que nada de lo que Martin Bashir dijo fue cierto. “Tiggy Legge-Burke estuvo en el centro de la manipulación de Bashir y es justo que el daño que se le hizo sea reconocido por la BBC”, ha asegurado una fuente cercana a The Telegraph.

Fue el pasado año cuando el hermano de Diana, el conde Charles Spencer, acusó a Bashir de haberle engañado y manipulado a la Princesa a través de una serie de documentos falsificados que motivaron la entrevista. En mayo de este año, Lord Dyson, el exjuez que se encargó de la investigación, concluyó su informe al respecto y demostró que Diana había sido engañada. Tanto Harry como Guillermo no dudaron en contestar y acusar a la BBC de haber contribuido al empeoramiento de la relación entre sus padres y a generar una situación difícil para la Princesa.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021