Pocos días después de que se hayan publicado las primeras imágenes de la princesa de Gales desde que se sometiera a una intervención abdominal y, en medio de nuevas especulaciones sobre su situación, el príncipe Guillermo ha roto su silencio sobre el estado de su esposa.

El heredero está compaginando de la mejor manera posible sus compromisos institucionales con la atención a su esposa y a sus hijos, algo que no está resultando sencillo, sobre todo, porque en estos momentos la reina Camila se ha tomado un descanso y el rey Carlos III está en pleno tratamiento. No han sido muchos los actos en los que se ha visto al príncipe Guillermo, para quien la atención a su familia es la prioridad, eso sí, sin descuidar sus obligaciones.

El príncipe Guillermo de Gales. / Gtres

Aunque a lo largo de las últimas semanas el hermetismo ha caracterizado todo lo que ha tenido que ver con Catalina Middleton, ahora el príncipe Guillermo ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su estado. A través de un portavoz, el hijo mayor del rey Carlos III ha dejado claro que su esposa no está pendiente de lo que se está comentando en diferentes plataformas, donde se han sucedido especulaciones sobre ella. «Su atención se centra en el trabajo y no en las redes sociales», ha dicho a la revista People un representante del príncipe de Gales, dejando claro que el heredero no está pendiente de todo lo que se está comentando en distintas plataformas.

La declaración de Guillermo se produce poco después de que el Palacio de Kensington asegurara que la reaparición de la princesa de Gales se produciría según el calendario que ya se había anunciado y que no se iban a hacer actualizaciones salvo que pasara algo significativo.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. / Gtres

Las declaraciones del biógrafo de la princesa

En medio de todas las especulaciones sobre la situación de la nuera del rey Carlos III, el que también se ha pronunciado es uno de los escritores que mejor conoce el entorno de los Windsor y autor de Catherine, The Princess of Wales. Según ha contado Jobson, la esposa del príncipe Guillermo se encuentra en medio de su período de recuperación y está completamente centrada en esto. Por este motivo, no quiere acelerar las cosas y prefiere tomarse todo el tiempo necesario para estar al 100%. Tal como ha explicado el especialista, será a partir del mes de abril cuando comience a darle forma a su agenda de la mano de su nuevo secretario privado y aunque sí que tiene ganas de volver, no quiere precipitarse.

Los príncipes de Gales juntos. / Gtres

Jobson considera que la princesa de Gales prefiere mantener una actitud prudente y volver a la actividad una vez que sienta que está a pleno rendimiento y totalmente recuperada: «La recibirán con los brazos abiertos cuando esté lo suficientemente bien como para volver a sus deberes reales y ella debe estar deseando que llegue eso, pero también se siente afortunada de poder pasar este tiempo con los niños y anteponer su recuperación», ha recalcado el experto. Quizás por eso, cuando la British Army anunció su presencia el próximo 8 de junio en un acto con motivo del Trooping the colour fue una decisión demasiado precipitada, ya que ni siquiera el Palacio de Kensington tiene del todo claros los tiempos.