No es el mejor momento para la Familia Real Británica. A la baja de la princesa de Gales y a la enfermedad del rey Carlos III ahora se suma un nuevo frente, aunque, por fortuna, se trata de algo menos grave. El marido de la princesa Ana, el vicealmirante Timothy Laurence acaparó todas las miradas a principios de esta semana cuando apareció en un acto con un ojo morado.

Laurence, una de las personalidades más discretas de la Familia Real, siempre al lado de la hermana de Carlos III y siempre dispuesto a cumplir con su papel, acudió al 200 aniversario de la Royal National Lifeboat Institution en Londres, donde se dejó ver con el ojo amoratado y algo hinchado. Un detalle que, en medio de los últimos acontecimientos que han rodeado a los Windsor, llamó mucho la atención.

Tim Laurence en un acto oficial. / Gtres

No obstante, a pesar de que la lesión no pasó desapercibida, lo cierto es que fuentes cercanas a la Familia Real confirmaron al diario The Telegraph que no se trataba de nada grave y que había sido consecuencia de un pequeño accidente doméstico, mientras realizaba una serie de tareas de jardinería el fin de semana.

La Familia Real, en horas bajas

La reaparición el marido de la princesa Ana con el ojo morado se ha producido en un momento en el que la Corona atraviesa su etapa más delicada. A pesar de que la lesión no reviste gravedad y es obvio que no afecta al desarrollo de su actividad, lo cierto es que las últimas semanas han sido muy complicadas para los Windsor, precisamente por cuestiones relacionadas con la salud.

Tim Laurence en un acto oficial. / Gtres

A mediados del mes de enero, la princesa de Gales tuvo que someterse a una operación abdominal de la que siguen sin saberse los detalles y no se espera que retome su agenda hasta después de la Pascua. Por otro lado, el rey Carlos III está concentrado en su tratamiento para el cáncer y alejado de la primera línea. A esto se suma que el príncipe Guillermo compagina su agenda con la atención a su esposa y a sus hijos y que la reina Camila se ha tomado unos días de descanso después de unas semanas de actividad frenética.

Esto ha provocado que la princesa Ana, junto a los duques de Edimburgo y otros miembros senior de la Familia Real hayan tenido que hacerse cargo de la mayor parte de la agenda, para estar al frente de la institución en uno de los momentos más complicados de la Corona.

Tim Laurence, un hombre discreto

Aunque ahora ha acaparado titulares por su lesión, lo cierto es que, a lo largo de los últimos años, Tim Laurence se ha caracterizado por ser un hombre discreto, siempre a la sombra de la princesa Ana. Su relación comenzó de una manera un tanto polémica, cuando la hija de la Reina Isabel y el príncipe Felipe estaba separándose de su primer marido, pero ahora forman una de las parejas más sólidas del panorama royal.