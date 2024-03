Ha pasado más de un mes y medio desde que la princesa de Gales se sometiera a una intervención abdominal de la que no han trascendido detalles y, hasta ahora, no teníamos más información que las filtraciones en algunos medios y los comunicados oficiales por parte del Palacio de Kensington. El hermetismo ha caracterizado hasta la fecha la evolución del estado de salud de Catalina Middleton. Una ‘obsesión’ por la privacidad que contrasta con la aparente transparencia en torno al rey Carlos III y su diagnóstico de cáncer y que no ha afectado únicamente a la princesa de Gales, sino también a todo su entorno, incluida la agenda de su marido, el príncipe Guillermo.

Kate Middleton con su hija Carlota. / Gtres

Desde el Palacio de Kensington han insistido en varias ocasiones en que la evolución de Catalina Middleton es positiva y que se encuentra recuperándose en casa. Además, han querido zanjar todo tipo de especulaciones en torno a su estado, aunque los rumores que han apuntado a que la situación de la princesa es más grave de lo que se ha contado no han cesado. Es más, en los últimos días, ante la falta de documentos gráficos o de más detalles concretos sobre su vuelta a la agenda, los rumores se han disparado.

Portazo a las especulaciones

Sin embargo, justo cuando hasta las redes sociales se han llenado de teorías llamativas y bromas sobre la princesa de Gales, salen a la luz unas imágenes de la esposa del príncipe Guillermo en un coche junto a su madre, Carole Middleton. El mismo día en el que su tío, Gary Goldsmith, se ha incorporado a un conocido reality, la princesa de Gales ha ‘reaparecido’ con gafas de sol y aspecto serio.

Unas fotografías tomadas por los paparazzi en las inmediaciones de su residencia, en los terrenos del Castillo de Windsor y que no son, ni mucho menos, fruto de la casualidad o de la pericia de los fotógrafos, a pesar de lo que pueda parecer.

El príncipe Guillermo en las inmediaciones de un hospital en Londres. / Gtres

Y es que cuando Middleton ingresó en el hospital, se llegó a un acuerdo con los medios para que respetaran su privacidad y, por eso, solamente se fotografió al príncipe Guillermo el primer día que la visitó -aunque estuvo yendo todo el tiempo-. Ahora también se ha respetado la intimidad de la familia, por lo que, si la Familia Real no hubiera permitido el trabajo de los fotógrafos, estas imágenes no se habrían captado.

Sin embargo, tiene todo el sentido que, tras las recientes especulaciones, desde la Casa Real hayan considerado que es positivo para la imagen de la Corona que trascienda alguna prueba de cómo está la princesa, para evitar más rumores sobre la gravedad de su estado. Es más, en los últimos días incluso se está comentando que, de cara al futuro, la propia Catalina Middleton podría hablar de lo que realmente le ha ocurrido.

Su esperada reaparición

Las fotografías junto a su madre en Windsor no son el único detalle que ha puesto en el foco a la princesa de Gales en los últimos días. Casi al tiempo de que se publicaran las imágenes se ha conocido que la esposa del príncipe Guillermo participará en una cita muy señalada, ya de cara al mes de junio.

Según han confirmado fuentes oficiales y, aunque es posible que la veamos antes en algún otro compromiso, Catalina Middleton inspeccionará las tropas durante el ensayo para el Trooping the Colour el próximo 8 de junio, como coronel de la Guardia Irlandesa.