Inesperado disgusto para la princesa de Gales en medio de su proceso de recuperación. Su tío más polémico, Gary Goldsmith, podría convertirse en uno de los rostros de versión británica de Gran Hermano VIP. Una decisión que no ha sido confirmada de manera oficial pero que, según medios nacionales, es un hecho. Tal como se ha apuntado, se ha visto al hermano de Carole Middleton en el hotel en el que se alojan los concursantes del programa y ha sido fotografiado con gafas de sol negras, una gorra de béisbol y una chaqueta de cuero a su llegada a los estudios de la ITV.

Gary Goldsmith en una imagen de archivo. / Gtres

Una fuente cercana a la familia ha comentado que los padres de la princesa de Gales están muy molestos con la posible entrada de Gary Goldsmith en el programa ya que puede generarle estrés a la esposa del príncipe Guillermo. Algo que, obviamente, no necesita en estos momentos. Especialmente Carole Middleton, hermana de Gary Goldsmith, está muy disgustada con el tema pero esto no ha disuadido al tío de Catalina Middleton de su empeño. El hermano de Carole Middleton está dispuesto a seguir adelante y entrar en la casa, le pese a quien le pese.

Carole Middleton en una imagen con su marido. / Gtres

No obstante, a pesar de que su participación en el programa puede ser motivo de preocupación para el entorno de la princesa de Gales, lo cierto es que, en el fondo, no consideran que vaya a hacer o decir nada que pueda perjudicar a la esposa del príncipe Guillermo, ni tampoco que vaya a desvelar algún secreto inapropiado sobre la Familia Real, en un momento especialmente crítico para los Windsor. Lo que sí podría ocurrir es que criticara al príncipe Enrique y a su mujer, Meghan Markle, y que contara alguna cosa que no se conoce sobre la pareja, que nunca ha sido santo de su devoción.

Será en unas horas cuando por fin se confirme si Gary Goldsmith entra o no en la casa, pero todo apunta a que no va a haber sorpresas a este respecto y que su participación es ya un hecho. Su nombre suena con fuerza junto al de otros rostros conocidos del panorama británico, como es el caso de Sharon Osbourne o Katie Price.

Un currículum polémico

Hermano de la madre de Catalina Middleton, a lo largo de los años, el carácter y la actitud de Gary Goldsmith ha supuesto un importante quebradero de cabeza para la familia de la princesa de Gales. Por ejemplo, en el año 2017 se vio envuelto en un escándalo por agredir, presuntamente, a su esposa en su casa de Londres. El tío de Catalina Middleton se declaró culpable de la agresión y se le condenó a doce meses de servicios sociales y a una multa de 5000 libras.

Esta no ha sido la única polémica protagonizada por el tío de la princesa de Gales que, hace algunos años fue captado en una lujosa villa de Ibiza mientras consumía sustancias estupefacientes.