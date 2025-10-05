Las infantas Elena y Cristina derrochan estilo y complicidad durante su aparición en Torrejón

Las infantas Elena y Cristina han estado un tiempo sin coincidir en un acto oficial por cuestiones de agenda, por eso la noticia de hoy es tan importante. Después de mucho esperar, las hemos podido ver juntas en un evento y ha quedado demostrado la buena relación que hay entre ellas. Debemos destacar la complicidad con la que se tratan y el inconfundible estilo que muestran en cada aparición. Cada una ha sido fiel a sus gustos, pero ambas han estado muy acertadas y han lucido unos looks perfectos.

La infanta Elena se ha decantado por un conjunto compuesto por un pantalón blanco y una americana color coral adornada con un pequeño broche. Llevaba el pelo suelto, un maquillaje sencillo, unos pendientes de aro y un bolso de mano a juego con su chaqueta. Por otro lado, podemos hablar del estilismo de doña Cristina de Borbón, quien ha llevado un pantalón ancho combinado con una chaqueta estampada de un tono más bajo y unos zapatos de tacón. Ella tampoco llevaba un peinado elaborado ni unas joyas ostentosas. Es decir, igual que su hermana, ha optado por la naturalidad y su apuesta ha sido todo un éxito.

La infanta Elena en Torrejón. (Foto: Gtres)

Las infantas se desplazan hasta Torrejón

El domingo 5 de octubre será un día que quedará en la memoria de los vecinos de Torrejón de Ardóz, pues es la fecha que han escogido las infantas Elena y Cristina para encontrarse públicamente. Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, están muy unidas y siempre que pueden pasan tiempo juntas, pero lo hacen de forma privada, por ello su último acto ha despertado tanto interés.

La infanta Cristina con la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Las hijas de la Reina Sofía no han estado presentes en un acto cualquiera, sino que han disfrutado en primera persona del Homenaje a la Bandea que ha celebrado la citada localidad durante sus fiestas patronales. De esta forma, han apoyado a las Fuerzas Armadas, algo que ya han hecho en otras ocasiones y que llenará de orgullo a la princesa Leonor, quien en estos momentos está en la Academia del Aire de San Javier (Murcia).

No podemos pasar por alto un detalle importante. Después de los problemas legales que tuvo Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina estuvo apartada de la Familia Real, pero ahora todo ha cambiado. Ya no está con el padre de sus hijos y poco a poco va retomando la normalidad, de ahí que haya sido una de las grandes protagonistas en Torrejón de Ardoz.

El reconocimiento a la infanta Elena

La infanta Elena recogiendo el Garbanzo de Oro. (Foto: Gtres)

Este fin de semana ha estado marcado por uno de los eventos más importantes del año: la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. En LOOK hemos explicado con todo lujo de detalles lo que sucedió en esta celebración y hay algo que, en un primer momento, despertó curiosidad: ¿Por qué la infanta no estaba presente en esta fiesta? La respuesta es sencilla: no podía porque le entregaban un reconocimiento en Segovia.

La infanta Elena ha sido galardonada con el Garbanzo de Oro en Labajos, un municipio situado en Segovia que ha querido tener un gesto con ella. Durante la ceremonia, estuvo amable y muy cercana con todos, tanto con las autoridades pertinentes como con los curiosos que se acercaban para ver qué estaba pasando.