El momentazo de Bárbara Mirjan en la pista de baile y otros detalles inéditos de la celebración

Y fueron felices y comieron ensalada de bogavante, solomillo al horno y tarta árabe para después bailar durante horas con los 285 invitados que les acompañaron. Así podría ser el final del capítulo del cuento de hadas que protagonizan Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo. El del día de su boda. Una fecha grabada a fuego en la historia de la pareja y de todos los sevillanos que, como ya ocurrió en octubre de hace 14 años, han salido a las calles de la capital hispalense para acompañar a la pareja en el primer día del resto de su vida.

Bárbara y Cayetano abandonaban la iglesia del Cristo de los Gitanos a las tres menos diez de la tarde. Lo hacían en coche de caballos y ponían rumbo a las Arroyuelas, la finca, propiedad de jinete, en la que tienen una de sus residencias y en la que han recibido a sus seres queridos para celebrar su amor. Pero la practicidad pudo a lo bucólico y en algún momento del camino –de aproximadamente 35 minutos- cambiaron su medio de transporte por un coche con chófer que les ha permitido llegar a la par que sus invitados a la celebración de su boda.

Bárbara Mirjan con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

Una vez allí, el ambiente reflejaba el cariño que la pareja había puesto en todos y cada uno de los detalles. Puros Cohiba para quienes gustasen, alpargatas planas de diversas tallas para quienes pudieran necesitarlas y una banda sonora que dejaba claro que más allá de lo que se presupone a un matrimonio de la nobleza, los novios son una pareja de enamorados dispuesta a exprimir y disfrutar cada segundo. La comida, a cargo del prestigioso catering Miguel Ángel de Sevilla, ha hecho las delicias de los asistentes, que han regado los platos con un Marqués de Riscal verdejo como vino blanco, un Martínez Lacuesta como tinto y un Champagne Jeaunaux-Robin extra-Brut como espumoso para el brindis.

Un brindis en el que palabras como las de Benji, un amigo cercano a la novia, han emocionado hasta las lágrimas a Cayetano, que ya vestido de traje, no ha podido esconder sus sentimientos ante el cariñosísimo discurso que les han dedicado. Y después llegó la música en directo, el baile de los novios y los momentos propios de días como este, en el que Eugenia Martínez de Irujo, hermana pequeña y ojito derecho del novio, ha protagonizado un divertido momento bailando en el escenario o Hubertus von Hohenlohe ha tomado el micrófono dando pie a uno de los grandes momentos de la boda.

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Look ha sido testigo, tal y como se puede ver en el vídeo exclusivo que acompaña estas letras, de uno de los momentazos de la boda, en el que Bárbara se ha hecho hueco en la pista de baile disfrutando como merece y rodeada de seres queridos de su gran día. Unos instantes que se convertirán en un recuerdo de esta jornada que Carmen Lomana, a su salida, ha descrito como «una boda ideal y preciosa, llena de amor y de sentimiento».

La socialité ha sido una de las primeras invitadas conocidas en abandonar la finca, poco después que Alfonso Díez. El viudo de la duquesa de Alba, que ha derrochado cariño con los asistentes conocidos y ha estado un rato importante de la fiesta charlando, saludando y abrazando a amigos y familia de la pareja, ha sido el primer famoso en salir de la finca, parándose como siempre ante la prensa para agradecer la atención.