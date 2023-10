Es un día histórico para España. Leonor de Borbón, heredera al trono, cumple 18 años este martes y, coincidiendo con su mayoría de edad, jurará la Constitución de la misma manera que hizo su padre, el Rey Felipe VI, hace 37 años. El primer acto que aguarda esta especial jornada ha dado el pistoletazo de salida en el Congreso de los Diputados ante los representantes de las dos cámaras de las Cortes Generales. Allí, acaba de hacer su entrada la Familia Real, la cual se ha mostrado pletórica y elegante ante el acto institucional que ha acaparado toda la atención mediática de este 31 de octubre.

Una vez más, la infanta Sofía ha actuado como la eterna aliada de su hermana, estando al lado de la princesa en uno de los días que marcarán un antes y un después en su trayectoria como futura reina del país. Además de destacar la complicidad entre ambas, el look escogido por la hija menor de los reyes ha vuelto a posar la atención de los presentes, siendo fiel a su innovador estilo. Para la importante ocasión, la infanta ha optado por una prenda de la exclusiva firma de lujo Erdem.

Infanta Sofía y Leonor en la Jura de la Constitución/ Gtres

Se trata de un vestido de corte midi una capa sobre los hombros como clara protagonista y un estampado floral, el cual tiene un tono azulado que se podría describir como un claro guiño a su hermana, ya que es el color característico del Principado de Asturias, algo que también ha hecho la Reina Letizia. Los detalles son modernos cuanto menos. Y es que la infanta ha lucido una cintura marcada por un un añadido de color negro que resalta sobre el fondo pastel del tejido. Como calzado, se ha decidido por unas bailarinas planas y de peinado ha optado por la melena suelta.

Infanta Sofía y Leonor en la Jura de la Constitución/ Gtres

La infanta Sofía, el permanente apoyo de Leonor de Borbón

La jura de la Constitución de la princesa Leonor ha coincidido con las vacaciones de otoño del UWC Atlantic College, algo que le ha permitido a la infanta Sofía poder asistir sin ningún tipo de problema a esta jornada histórica. Y es que al mismo tiempo que su hermana ha comenzado su carrera militar, la hija menor del monarca ha iniciado sus estudios de Bachillerato Internacional. Fue el pasado mes de agosto cuando Sofía de Borbón se instaló en el extranjero y lo cierto es que, desde entonces, han sido pocos los detalles que han trascendido sobre esta nueva etapa que está viviendo. En las primeras fotografías que trascendieron de su estancia, la infanta se mostró ilusionada y sonriente, algo que dejó entrever que estos dos años serán un período muy significativo para ella, pese a que le suponga estar lejos de su familia.

Familia Real en los Premios Princesa de Asturias 2023/ Gtres

No obstante, pese a que sus vidas estén enfocadas en caminos por separado, la infanta no ha querido perderse ninguno de los pasos de su hermana hacia el trono. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas tampoco faltó a los Premios Princesa de Asturias, donde su estilismo volvió a brillar. La pequeña de la realeza española deslumbró con un look cut out bicolor con escote de palabra de honor de la firma andaluza Cardié.