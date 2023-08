La infanta Sofía ha empezado este martes su aventura en Gales. Al igual que su hermana, la princesa Leonor, Sofía ha ingresado en el Atlantic College, perteneciente a la organización UWC. Dos años separan la entrada de la heredera y de su hermana en el prestigioso centro, conocido popularmente como el ‘Hippy Howgarts’.

Como ocurrió cuando la hija mayor de los Reyes se marchó a estudiar fuera de España, en este caso, también la Casa de S.M. el Rey ha distribuido una serie de fotografías oficiales con motivo del viaje de la infanta Sofía al Reino Unido. Sin embargo, se trata de unas imágenes muy diferentes a las que se publicaron entonces. En esta ocasión, las instantáneas muestran a los Reyes y a su hija menor a las puertas de su residencia, en el recinto del Palacio de la Zarzuela, poco antes de marcharse al aeropuerto.

La infanta Sofía antes de marcharse a Gales. / Casa Real

En las imágenes se ve a Sofía, feliz y sonriente, en actitud cómplice con sus padres, que salen de la casa para despedirse de ella y, probablemente, acompañarla al aeropuerto. Algo normal y lógico y que recuerda al momento en el que Leonor también se marchó a Gales. En aquel momento, la Princesa se despidió de sus padres y de su hermana en la misma terminal, antes de embarcar.

Sin embargo, hay varios detalles de las fotografías que han llamado la atención. Por un lado, se ha podido ver por primera vez a la mascota de la familia, un perro llamado Jan del que, hasta ahora, no se tenía constancia -sabíamos que a la princesa Leonor le habían regalado una perrita por su Primera Comunión hace años, pero no había trascendido que la Familia Real tuviera otra mascota-. No obstante, no ha sido lo único que ha acaparado la atención de estas entrañables instantáneas. En las fotografías se ve un coche con dos maletas equipaje, una de ellas, la misma que llevó la princesa Leonor en su primer viaje a Gales.

La Infanta Sofía en su primer día en Gales / Gtres

Una vez que la Infanta ya llegó al colegio, la Casa de S.M. el Rey compartió nuevas fotografías de la hija de don Felipe y doña Letizia ya en el Atlantic College, posando sonriente en algunos de los rincones del centro. Pero, además, desde el colegio también han publicado una serie de vídeos y fotografías del recibimiento a los nuevos alumnos y alumnas, uno de los cuales ha sembrado la duda sobre si Sofía ha viajado sola al centro.

Cuando la Princesa se incorporó a las clases, había aún restricciones importantes por la pandemia, pero ahora la situación ha cambiado. Por eso, no sería extraño que Sofía pudiera haber viajado a Gales acompañada de sus padres que, por cierto, no tienen compromisos oficiales en esta semana -sí que es probable que puedan tener trabajo de despacho, pero no actos con cobertura oficial-. De hecho, desde el colegio han publicado una instantánea especialmente reveladora y que apunta a que algunos de los padres de los alumnos y alumnas podrían haberles acompañado.

Varios padres de estudiantes en el Atlantic College. / Redes sociales

Se trata de una fotografía del comedor del colegio en la que se ve a un grupo de adultos charlando animadamente y probando el menú que se sirve en el centro, algo que, seguro que interesa a doña Letizia. Es más, el texto que acompaña la imagen recalca precisamente esta idea. En la imagen no puede verse de manera directa a los Reyes, pero esto no significa que no se hayan trasladado y hayan aprovechado esta ocasión para conocer un poco más el colegio y ayudar a su hija menor en su primer día fuera de casa.