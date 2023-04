Un último cumpleaños en casa y varias cuentas pendientes: la infanta Sofía se hace mayor

El 29 de abril es una fecha especialmente marcada en el calendario de la Familia Real española, y no es para menos. Fue durante esa misma jornada en 2007 cuando la infanta Sofía nació, convirtiéndose así en la hermana de la heredera al trono y en la hija menor de los Reyes. Una buena nueva de la que ya han pasado nada más y nada menos que 16 años, habiendo dado la vida de la joven un giro de 180 grados que tiene la mirada puesta en Gales, siguiendo así los pasos de la Princesa Leonor.

Sin embargo, si algo destaca especialmente de la infanta Sofía es su saber estar a la hora de ceder el protagonismo pertinente tanto a sus padres como a su hermana. A lo largo de su vida, la nieta de la Reina Sofía ha sabido mantenerse en un segundo plano, respetando así la jerarquía de la monarquía española. No obstante, son muchas las personas a las que les gustaría saber un poco más de ella, pudiendo ser este acercamiento a la mayoría de edad la ocasión perfecta para que la hermana de la futura Reina diera un paso al frente y empezara a tener cierto protagonismo institucional más allá de lo estilístico, ámbito en el que se ha convertido en todo un icono tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, al ser para muchos una it girl en toda regla con un gusto muy marcado por el mundo de la moda.

Fue en plena pandemia, y con motivo del Día del Libro, cuando la infanta pronunció sus primeras palabras en público, aunque lo hizo en formato de vídeo y con el objetivo de hacer un llamamiento hacia todos los jóvenes al leer un extracto de Don Quijote de la Mancha. Aún así, en esta esperada reaparición no fue su presencia lo que más llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que estaba acompañada por su hermana, razón por la que su protagonismo sigue siendo el mínimo.

LEE SU ALTEZA REAL LA INFANTA DOÑA SOFÍA.

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y… pic.twitter.com/ZBOiaekZzw — Círculo de Bellas Artes – Casa Europa (@cbamadrid) April 23, 2020

Por si fuera poco, también cabe destacar que no ha tenido ningún acto en solitario, y que tampoco ha dado ningún discurso, a diferencia de Leonor. Sofía además tampoco tiene agenda propia, algo con lo que prácticamente tampoco cuenta la Princesa, que cuenta con escasas obligaciones al frente de la Corona al tener tan solo 17 años y estar inmersa en sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, así que tal vez cuando ambas cumplan la mayoría de edad puedan cobrar más notoriedad en los eventos institucionales.

Y es que, todas las miradas están puestas sobre cómo y cuándo tendrá lugar el debut de la hija pequeña de la Reina Letizia para así saber si finalmente será un apoyo para la Corona o si se va a quedar al margen de ella, ya que no está obligada a seguir los pasos de su padre ni de su hermana en el camino hacia la primera línea del trono español. Al no ser heredera directa, la infanta podrá elegir cuáles van a ser sus próximos movimientos estudiantiles y profesionales, ya que no está obligada a llevar a cabo formación militar, y además se sabe que está interesada en temas tecnológicos, así que es muy probable que se sumerja en este ámbito de preparación hasta que, cuando pasen los años, se vea preparada para decidir cuál quiere que sea su destino y si éste irá ligado a la Familia Real. Por ahora, lo único que se conoce es que, de cara al próximo curso, la joven viajará al UWC Atlantic College de Gales de la misma manera que lo hizo su hermana hace dos años para así dar continuidad a su aprendizaje de la mano de los mejores expertos.

El gran apoyo de la Reina Letizia

A esta hermeticidad por parte de la infanta Sofía también se suman los muchos intentos de su progenitora por protegerla. En todas sus apariciones públicas de manera conjunta se ha demostrado que, mientras la Princesa Leonor intenta acercarse más a su padre para así ir tomando nota de la actitud de éste al ser la figura de máxima representación de la Familia Real, la Reina Letizia permanece al lado de su hija pequeña, intentando así preservar su intimidad para que, de cara a un futuro, no tenga por qué ceñirse a los pasos de sus antecesores y pueda decidir por sí misma el camino que más le conviene. Pero sea como fuere, si algo está claro es que la joven seguirá acompañando a todos sus familiares cuando se requiera como ha seguido haciendo hasta ahora, haciendo gala del respeto y el cariño que mantiene por todos ellos.