Mientras que la Princesa Leonor ya ha empezado su formación militar en la AGM de Zaragoza, su hermana, la infanta Sofía, tiene todavía unos días de descanso por delante antes de incorporarse a una nueva etapa. En estos momentos, la Reina Letizia y su hija menor han viajado a Australia para apoyar a la Selección Femenina de fútbol en la final del Mundial contra Inglaterra. La Infanta es una apasionada del deporte, en particular, del fútbol, y no es la primera vez que la vemos en un encuentro importante. Eso sí, probablemente, será la última aparición pública de la hija menor de los Reyes antes de incorporarse a las clases en el Atlantic College de Gales.

La infanta Sofía se despide de su hermana en Zaragoza. / Gtres

A finales de este mes, la infanta Sofía viajará a Reino Unido para iniciar sus estudios de Bachillerato Internacional, tal como hace dos años hizo la Princesa Leonor. Hace algunos meses se confirmó que Sofía seguiría los pasos de su hermana y estudiaría en el prestigioso centro escolar en Gales. En aquel momento, la Princesa Leonor compartió aulas con la hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo de Holanda, la princesa Alexia, que también cursó estudios en el mismo centro. En el caso de Sofía, no va a compartir clases, en principio, con ninguna otra royal -al menos que haya trascendido por ahora-, pero sí hay otra princesa que este año se va a incorporar a las aulas de un centro de la organización UWC.

La princesa Ariane en una imagen reciente con su familia. / Gtres

Se trata de la princesa Ariane, hija menor de los reyes Máxima y Guillermo. A diferencia de su hermana, la princesa Alexia, Ariane no ha elegido el Atlantic College, sino que se ha decantado por otro centro de la organización. Su padre, el rey Guillermo, tiene una relación muy especial con UWC, ya que él mismo estudió en el Atlantic College el Bachillerato Internacional, por lo que no resultó nada llamativo que su hija Alexia apostara por el centro. No obstante, en su momento sí que hubo cierta controversia en torno a la heredera, la princesa Amalia, que no apostó por estudiar en ninguno de los centros de UWC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Adriatic (@uwcadriatic)

Tal como informó la Casa Real de Holanda, la princesa Ariane va a ingresar en apenas unos días en el United World College Adriatic en Italia. Allí va a estudiar el Bachillerato Internacional en un entorno igualmente privilegiado, como el del Atlantic College, pero en un ambiente más mediterráneo. No se conocen los motivos por los cuales la Princesa ha elegido este centro pero, lo cierto, es que se trata de un colegio fundado en el año 1982 y ubicado en el norte de Italia, muy cerca de la frontera con Eslovenia. El UWC Adriatic, no tiene un campus cerrado como el Atlantic College, sino que sus residencias y edificios académicos está integrados en la localidad de Duino, lo que permite a los estudiantes vivir una experiencia italiana inmersiva.

Ariane va a ser la primera de las royals de la nueva generación en estudiar en Italia, aunque ya son muchas las jóvenes princesas que apuestan por internados de UWC, desde Elisabeth de los Belgas, Leonor de Borbón, Alexia de Holanda y ahora también la infanta Sofía. Eso sí, esta decisión por parte de Ariane deja fuera toda posibilidad de reencuentro entre los Reyes y Máxima y Guillermo en un ámbito familiar y académico, algo que sí ha ocurrido en la graduación de Alexia y Leonor el pasado mes de mayo.