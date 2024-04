La infanta Elena ha vuelto a visitar a su madre en el hospital. La duquesa de Lugo ha llegado a la clínica Ruber Internacional de Madrid, apenas unos minutos después de que se marcharan del centro médico los Reyes don Felipe y doña Letizia, que también han estado visitando a la Reina Sofía a su regreso de Canarias. Ha sido la segunda vez que la infanta Elena ha acudido al hospital, en el que la Reina Sofía se encuentra ingresada desde el pasado martes, a consecuencia de una infección del tracto urinario, según han confirmado fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela.

La hermana mayor del Rey Felipe VI ha llegado al hospital sola, al volante de su propio coche. Vestida con un pantalón de color marrón, una blusa estampada, una chaqueta verde y un sombrero. A su llegada, la duquesa de Lugo llevaba una pequeña bolsa marrón en la mano, que no portaba a su salida, lo que ha hecho pensar que podría tratarse de algún detalle para su madre, la Reina Sofía, aunque no ha trascendido más información al respecto.

La infanta doña Elena, visitando a la Reina Sofía. / Gtres

A diferencia del Rey Felipe VI, que sí se ha pronunciado brevemente sobre la evolución positiva de la Reina Sofía y ha dicho que está deseando volver a casa, la infanta doña Elena no ha hecho declaraciones ni a su llegada al centro, ni tampoco a su salida. Eso sí, en las dos ocasiones en las que ha visitado a su madre, la duquesa de Lugo ha llegado al hospital sin mascarilla, y ha salido de él llevando puesta una mascarilla quirúrgica, probablemente, por precaución.

Los Reyes, Felipe y Letizia, a las puertas de la Clínica Ruber de Madrid./ GTRES

A la espera del alta

Por el momento, no se ha confirmado de manera oficial cuándo podría recibir la madre del Rey Felipe VI el alta hospitalaria, aunque fuentes oficiales sí que han aclarado que su evolución es rápida y positiva, por lo que podría volver a su residencia en los próximos días. Hay que tener en cuenta que en cualquier proceso infeccioso es importante mantener al paciente en observación hasta que no tenga fiebre, sobre todo, en casos de personas de más edad, como ocurre con la Reina Sofía.

No obstante, no se ha generado un clima de alarma en torno a la situación de la Reina Sofía, de hecho, solamente el Rey Felipe VI y su esposa, y la infanta Elena han acudido a visitarla y no ha habido cambios en la agenda oficial debido al estado de la madre del Rey, más allá, obviamente, de las cancelaciones que se han tenido que producir en las actividades que implicaban directamente a la Reina Sofía.

Además, ninguno de sus nietos se ha trasladado al hospital, ni tampoco la infanta Cristina ha viajado a Madrid para acompañar a su madre, aunque todos ellos están perfectamente informados del estado de la Reina Sofía.