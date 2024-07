La infanta Elena ha disfrutado de una tarde de cine la víspera del cumpleaños de su hijo mayor, Felipe. Mientras el joven celebraba su 26 cumpleaños en compañía de su amiga Belén Perea en un conocido local de la capital, la duquesa de Lugo no ha querido perderse el estreno de la última película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno 4. La presencia de la hermana del Rey Felipe VI no estaba anunciada, pero, lo cierto es que no es la primera vez que doña Elena asiste a un estreno en los últimos tiempos o muestra su apoyo al sector teatral o cinematográfico. De hecho, no hace mucho se la pudo ver en la premiere de CampeonesX, así como disfrutando del musical Malinche de Nacho Cano, donde, además, comenzó su especial amistad con Nacha la Macha, con quien suele compartir planes de manera recurrente.

A pesar de que, en esta ocasión, la infanta Elena no ha hecho ningún tipo de declaración o comentario a la prensa, la duquesa de Lugo no ha dudado en posar muy sonriente y animada en el photocall, antes de entrar a la proyección de la película. Para esta cita, la hija mayor de Juan Carlos I y la Reina Sofía ha apostado por un favorecedor y veraniego estilismo, compuesto por un pantalón en color beis con bolsillos delanteros, un top en color marrón claro, cinturón a tono, bandolera de rafia y piel y cómodas alpargatas de cuña media en tono marrón.

La infanta Elena, posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Además, ha llevado una original camisa con estampado de palmeras a modo de kimono, pendientes largos en dorado y varios collares de colores, lo que le aportaba un toque fresco y juvenil. Asimismo, este tipo de complementos -la blusa estilo kimono y los collares- recuerdan mucho a los estilismos que suele llevar su madre, la Reina Sofía, que apuesta por toques étnicos en sus looks.

En cuanto al look beauty, la duquesa de Lugo ha apostado por llevar la media melena bien peinada, lisa con las puntas moldeadas hacia dentro y ha llamado la atención que lucía las uñas de los pies pintadas de color rojo, algo poco habitual entre los miembros de la realeza, que siempre suelen apostar por tonos más suaves en sus manicuras y pedicuras.

La infanta Elena, en un estreno de cine en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta reaparición de la infanta Elena en Madrid se ha producido justo pocos días después de que la duquesa de Lugo viajara a la localidad gallega Sangenjo, donde se reencontró con su padre, Juan Carlos I, que estuvo allí la pasada semana. Por ahora, no se conocen los planes de la hermana del Rey Felipe VI de cara al verano, aunque lo más probable es que combine visitas a su padre en Emiratos Árabes, con alguna escapada privada, como ha hecho en años anteriores. No se sabe tampoco si entre sus planes está pasar en algún momento por Mallorca, donde se espera que lleguen en las próximas semanas los Reyes y sus hijas, así como doña Sofía.