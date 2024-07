Del estilo de la Reina Sofía apenas se habla, salvo que la madre de Felipe VI sorprenda con algún look o alguna prenda especial. No obstante, doña Sofía sigue siendo una de las royals más elegantes del panorama europeo y guarda en su armario auténticos tesoros. De hecho, hasta doña Letizia ha recurrido alguna vez al fondo de armario de su suegra y ha recuperado looks que, a día de hoy, siguen estando de actualidad.

Más allá de los estilismos que la Reina Sofía lleva en actos formales, si hay una prenda que domina con maestría esa es, sin duda, los kimonos. Sobre todo en la temporada estival, pero también en invierno, la madre de Felipe VI es una auténtica experta en darle un toque diferencial a su look mediante un kimono y guarda en su vestidor varias prendas de este tipo que nos encantaría ver, por ejemplo, en su nieta Victoria de Marichalar. La hija de la infanta Elena ha llevado en muchas ocasiones kimonos, lo que supone una conexión con el estilo de su abuela materna.

La Reina Sofía, con un kimono de colores. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, hace unos días, la Reina Sofía participó en un acto en Creta, en la inauguración de una muestra dedicada a Pablo Picasso, en el que lució un precioso kimono de varios tonos de amarillo y rojo y en un estampado que recuerda al de la tela de lenguas mallorquina. Un kimono que aportó la nota de color a un look monocromático en negro.

La Reina Sofía, con un kimono estampado. (Foto: Gtres)

No ha sido la primera vez que la Reina Sofía ha llevado este tipo de chaquetas, sino que son un indispensable en su armario. Por ejemplo, en Mallorca, el pasado mes de marzo, la pudimos ver con un precioso kimono de terciopelo en color verde, a tono con el pantalón fluido que llevó en un concierto en la Catedral de Palma. También fue un abrigo estilo kimono lo que lució en el almuerzo por el 60 cumpleaños de la infanta Elena en Madrid, al que asistieron los Reyes don Felipe y doña Letizia, igual que la prenda por la que apostó en la última entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, en negro con detalles florales en color bronce.

La Reina Sofía, con un kimono de pedrería. (Foto: Gtres)

Espectacular el kimono de color burdeos que doña Sofía lució en una entrega de premios de pintura en Madrid en noviembre de 2022 y, a pesar de que tiene en su armario varios modelos estampados o con detalles de pedrería y bordados, tampoco faltan en su vestidor los kimonos más sencillos, en colores básicos y siempre elegantes, como el negro.

La Reina Sofía, con un kimono negro. (Foto: Gtres)

Lo que está claro es que para la Reina Sofía son una prenda fundamental que, por cierto, hemos visto en varias ocasiones a su nieta Victoria de Marichalar. Ahora solamente queda saber si la hija de la infanta Elena se convertirá en la heredera de la soberbia colección de kimonos de su abuela.