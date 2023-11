Victoria de Marichalar: la favorita de los portugueses para casarse con su príncipe heredero

Portugal es una república desde 1910, pero eso ahora parece no importar. Desde el pasado 7 de octubre, día de la boda de la infanta Maria Francisca de Braganza con Duarte Araújo Martins, en el país vecino, los monárquicos se han venido arriba. Tras años de perfil bajo, el éxito e interés despertado por la boda real ha dado alas a que el tema este de nuevo sobre la mesa, aunque sea en conversaciones de sobremesa.

Maria Francisca se ha convertido en el mejor escaparate de la familia real portuguesa, pero, no la única. Además, la joven no es ni tan siquiera la heredera al trono. Eso ha llevado a que muchos afines a la causa se pregunten cuando su hermano mayor, el príncipe Afonso, dará el paso y presentará a una novia en público. Mientras el momento no llega, las revistas del corazón se entretienen en buscarle candidatas al heredero casadero y hay una candidata que suena con fuerza: Victoria Federica de Marichalar y Borbón. ¿Pero como ha llegado Victoria Federica a ser considerada la candidata perfecta a ‘reina’ de Portugal? LOOK tiene todos los datos.

Victoria Federica en un evento en Madrid / Gtres

El primer medio de comunicación en hacerse eco de la historia ha sido la pagina web de la revista FLASH. El portal de sociedad más leído en Portugal sacó un artículo el pasado viernes, 17 de noviembre, titulado: ‘Se ha encontrado a la novia perfecta: Victoria de Marichalar e Afonso de Braganza, la boda que uniría a Portugal con la corona española’. El articulo, firmado por la prestigiosa periodista Ana Cristina Esteveira, habla como en círculos monárquicos portugueses, el nombre de la «princesa» influencer suena con fuerza y que incluso seria bien visto por su padre, el ex duque de Lugo, Jaime de Marichalar. Citando al propio artículo «Jaime de Marichalar no soporta más el estilo de vida de su hija, insumisa e indisciplinada. (…) La personalidad opuesta del príncipe Afonso de Portugal, discreto y tranquilo, ha hecho con que al padre de la aristócrata española le vea con buenos ojos como marido ideal. Marichalar está convencido que Vic necesita alguien que le de estabilidad y equilibrio», cita la revista.

También Nova Gente apuesta por la historia que ha ido ganando fuerza durante el fin de semana. Según un articulo publicado por la revista, «Afonso es uno de los solteros de oro europeos que está atrayendo miradas desde España». Pero junto al nombre de Victoria Federica, aparece también el de Amina Martínez de Irujo, con quien coincidió en Paris en el año 2018 en el Baile de Debutantes. Los monárquicos portugueses no verían mal esta segunda opción pero la favorita en las quinielas es sin duda la sobrina del Rey Felipe VI.

Victoria Federica en París / Gtres

Afonso de Braganza: el príncipe «bombero»

Mientras tanto, el príncipe da Beira -título que ostenta el heredero al trono portugués- permanece en silencio y ajeno a este debate sobre su futura esposa. Conocido como «el príncipe-bombero», no dudó en alistarse al cuerpo cuando los incendios arrasaron Portugal hace un par de veranos ganando enteros ante los ojos de la opinión pública, que dice: «es un joven muy discreto, muy culto, sereno y responsable». Un monárquico portugués que lo conoce bien confiesa a LOOK que «sinceramente veo difícil que el príncipe se vea atraído por la hija de la infanta Elena. Él es un joven muy consciente de lo que representa y ella…pero bueno, si se diera el caso, no seria un mal matrimonio». ¿Veremos a Vic casarse con un príncipe? De momento le interesan más los toreros.