El gesto de Francisca de Braganza con la Reina Letizia en la gran boda de Portugal

Aunque en un primer momento intentaron mantener el misterio, era evidente que la Reina Letizia no iba a acudir a la boda de Francisca de Braganza. Ha sido uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos, de hecho hacía 28 años que no se celebraba nada igual en Portugal. No obstante, la mujer de Felipe VI tenía otro compromiso: presenciar la jura de bandera de su hija Leonor, heredera al trono español. No obstante, estuvo presente de alguna forma. Sin darse cuenta, Francisca tuvo un gesto que no ha dejado indiferente a nadie.

La infanta María Francisca de Braganza ha llevado un espectacular vestido de color blanco que está inspirado en el traje que llevó doña Letizia en 2004. El cuello y el escote son prácticamente idénticos, pero la Reina de España no es la única que ha ayudado a Francisca a crear su diseño. La hija de Duarte Pío de Braganza también se ha basado en el modelo que llevó su propia madre cuando formalizó su relación sentimental. A pesar de que el Rey Felipe tenía otros compromisos inaplazables, a la boda de la infanta María Francisca han acudido otros miembros de la realeza.

La infanta María de Braganza / GTRES

El novio, Duarte María de Sousa Araújo Martins, a pesar de no tener sangre real, también es una personalidad muy destacada. Tiene 30 años y una carrera brillante como abogado, pero lo más destacado es que es nieto del arquitecto y pinto Joao de Sousa Araújo. Es decir, su trayectoria vital está íntimamente relacionada con el mundo del arte. El esperadísimo evento ha tenido lugar este sábado 7 de septiembre en la basílica del Palacio Nacional de Mafra.

El comportamiento de Francisca de Braganza

Es inevitable que todo el mundo se esté acodando de la Reina Letizia, a pesar de que el protagonismo debería pertenecer de forma exclusiva a la novia. El estilo de la madre de Leonor de Borbón ha cruzado fronteras y muchos medios internacionales se han hecho eco del mismo. Tanto es así que la hija de Duarte Pío ha seguido la influencia de nuestra monarca. Eso sí, con un toque moderno porque el diseño es actual. Ha sido concebido por la artista Luzia do Nascimento, vinculada a la Familia Real portuguesa desde hace años.

La Reina Letizia en su boda / GTRES

Hay un detalle que ha llamado poderosamente la atención. La infanta María Francisca de Braganza ha lucido una tiara formada por 800 diamantes que tiene un gran componente sentimental. Fue creada en 1887 por Leitão & Irmão a petición del rey Luis I, quien quería regalársela a su nuera Amelia de Orleans. Las piedras preciosas de esta joya están revestidas de oro y plata, así que su valor es incalculable. Isabel de Braganza se casó en 1995 con esta pieza tan cotizada.

1.200 invitados, incluyendo al presidente de Portugal

La infanta María de Braganza sonriendo / GTRES

La boda de Duarte María de Sousa y la infanta Francista ha reunido a 1.200 invitados, entre los que se encontraban rostros tan destacados como Marcelo Robelo de Sousa, presidente de Portugal. No solo eso, también estaban los exprimeros ministros Pedro Passos Coelho y Pedro Santana Lopes.

Al hablar de la realeza, es necesario hacer una mención especial a la gran duquesa de Rusia María Vladimirovna Romanova, quien estuvo con su hijo y con su nuera, Victoria Romanova. Próximamente, los 400 invitados más cercanos, tienen una cita con los duques en una cena que se celebrará en la residencia familiar, en Sintra