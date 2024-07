Nacha la Macha revela el origen de su curiosa amistad con la infanta Elena

La semana del Orgullo LGTBI ha llegado a Madrid y hay muchos rostros conocidos que están celebrándolo, como por ejemplo la influencer Dulceida. Sin embargo, gran parte del público ha centrado su atención en José Ignacio Galán, popularmente conocido como Nacha la Macha. Esta artista ha dado una entrevista para explicar el dato más curioso de su biografía: cómo conoció a la infanta Elena y por qué son tan amigas.

Nacha la Macha lleva años triunfando en la noche madrileña y Nacho Cano le propuso participar en Malinche, un espectáculo que ha recibido buenas valoraciones. Tanto es así que el número despertó el interés de la infanta Elena, quien acudió al teatro dispuesta a disfrutar de la obra. Allí conoció a Nacha, quien se puso en la piel de un personaje bastante divertido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacha la Macha (@nachalamacha)

Según ha contado la artista en un famoso programa de televisión, fue la hermana de Felipe VI quien quiso conocerla. Dio el primer paso y le invitó a tener un encuentro privado para felicitarla por lo bien que había actuado.

«Fue muy bonito, fue a ver Malinche y yo vi que se reía mucho conmigo. Entonces cuando acabó la función me dijo Nacho Canut (el director): tira para el camerino corriendo que doña Elena quiere conocerte. Entonces, cuando entré en el camerino yo no sabía. No sabía si darle la mano, si hacer un reverencia, no sabía el protocolo. Pero me encontré con una señora que me recibió con los brazos abiertos y me dijo: el cura, el cura (su personaje en la obra)», ha comentado al respecto.

Nacha la Macha detalla su amistad con la infanta Elena

Nacha la Macha, para conmemorar la semana del Orgullo se ha sentado en el plató de Socialité Club, un espacio presentado por María Verdoy en Divinity. Cunando ha escuchado hablar sobre su amistad con la infanta, ha declarado: «En un honor, es una señora maravillosa».

Nacha La Macha, en ‘Socialité Club’. (Foto: Mediaset)

Según la opinión de María Verdoy, es positivo que la infanta tenga amistades variadas, pues en ocasiones ha tenido fama de ser un tanto cortante. «Quiere que le llamemos doña Elena», ha recordado la periodista. En ese momento, Nacha ha dado la cara por su amiga y ha subrayado que se siente agradecida por esta relación.

«Hace muy poco un amigo me dijo: históricamente los reyes y la realeza se han rodeado de los mejores artistas. Entonces para mí ser amigo de la infanta Elena y que nuestra amistad haya sido por mi arte me siento muy importante y me siento muy horada», comenta al respecto.

La infanta Elena, en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Malinche hizo que doña Elena de Borbón descubriera a José Ignacio Galán, la persona que hay detrás del artista. Esta amistad, que nació gracias al talento del intérprete, se ha extendido hasta llegar a Victoria Federica, quien también ha posado en alguna ocasión con Nacha.

El otro acontecimiento que tendrá lugar en el Orgullo de Madrid

Nacha la Macha ha dado una sincera entrevista para presentar sus próximos proyectos, aprovechando que el Orgullo LGTBI ya está aquí. Sin embargo, no es la única famosa que se ha convertido en protagonista gracias a este evento. También en Socialité Club, María Verdoy dio una noticia importante: Bárbara Rey va a participar en una de las fiestas.

El periodista Omar Suárez ha explicado: «Va a reaparecer ante una multitud de gente y va a ser la nueva presentadora de las campanadas. Le ha costado aceptar este reto. Bárbara no lo está pasando bien, pero está haciendo de tripas corazón. Todo el mundo está pendiente de su reaparición».