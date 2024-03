Nuevo disgusto para el entorno de la Familia Real Británica y, esta vez, no se trata de nada relacionado con Kate Middleton, sino con Lady Di. En el círculo cercano a la familia de la anterior princesa de Gales hay un fuerte sentimiento de indignación y enfado a raíz de una campaña publicitaria que ha recurrido a la imagen de la madre de los príncipes Guillermo y Harry. Se trata de una campaña del grupo francés ADMD a favor de la eutanasia que se ha difundo en las redes sociales -aunque ya ha sido retirada- y en la que aparecía una fotografía de un coche destrozado en un túnel acompañada del siguiente mensaje: «Diana. Ella no eligió su muerte… En 2024, deberíamos tener la opción».

Diana de Gales con Dodi Al Fayed poco antes de su muerte / Gtres.

Una campaña muy impactante con la que el grupo pretendía llamar la atención sobre la eutanasia, y difundir un mensaje a favor de esta práctica, recurriendo a uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de los Windsor. Un detalle de mal gusto que, como es lógico, ha generado una gran indignación en el Reino Unido, por la falta de tacto y consideración por parte de los autores del anuncio.

De hecho, tal como revelan medios británicos, amigos de la madre de los príncipes Guillermo y Harry se han mostrado muy molestos con la campaña, tanto que los responsables de la misma han tenido que pedir disculpas ya que el anuncio ha podido ofender a algunas personas. «Esto es cruel, insensible y oportunista», ha dicho Rosa Monckton, amiga de Diana de Gales, en declaraciones al Daily Mail. Ella misma ha dicho que la princesa de Gales fue explotada en vida y que ahora se está utilizando su muerte con un fin muy poco honesto. Rosa Monckton era una persona muy cercana a Lady Di, tanto que pasó unas vacaciones con ella poco antes de su trágica muerte en París en el verano de 1997.

Diana de Gales con un traje de chaqueta / Gtres.

Además, de ella, otras personas cercanas a la primera esposa del rey Carlos III también se han pronunciado sobre la campaña, como es el caso de Dickie Arbiter, ex secretario de prensa de Lady Di. Arbiter ha dicho que hacer referencia al accidente ya es, en sí, bastante negativo, pero lo que hace la campaña es de muy mal gusto. Al igual que Petronella Wyatt, que mantiene que le resulta muy llamativo cómo se utiliza a Diana con fines publicitarios y «se saca a relucir algo que es terriblemente doloroso y traumático para sus hijos».

A pesar del revuelo que ha causado la campaña, por el momento no ha habido reacción por parte de fuentes oficiales, ni del Palacio de Kensington, del Palacio de Buckingham o del entorno del príncipe Harry. Sí es cierto que desde la compañía han dicho que la campaña estaba diseñada para impactar, pero no tuvieron en cuenta las consecuencias que podía tener. No obstante, desde el Ayuntamiento de París han declarado que la ciudad siempre ha mostrado un respeto total por la princesa Diana y su memoria.