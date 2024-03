En medio de la polémica por la fotografía retocada de Kate Middleton y sin visos, por el momento, de que el Palacio de Kensington proporcione la imagen original o algún tipo de explicación adicional, la agenda de la Casa Real Británica continúa su curso. Este jueves, 14 de marzo, el príncipe Guillermo tiene varios compromisos, pero uno de ellos es especialmente relevante, ya que está directamente relacionado con su madre. Una cita en la que podría darse un ‘incómodo’ reencuentro con su hermano, el príncipe Harry.

El príncipe Guillermo en un acto oficial / Gtres.

Se cumplen 25 años de la organización detrás del Lady Diana Legacy Award y el príncipe de Gales será el encargado de presidir la gala de entrega de premios en el Museo de Ciencias de Londres. Sin embargo, el príncipe Guillermo no será el único representante de la familia de Diana que esté presente en la ceremonia. Según ha trascendido, el príncipe Harry, como hijo de la princesa Diana de Gales, también tiene derecho en participar en la gala pero, en estos momentos, la relación entre los hermanos es muy tensa, y nada tiene que ver a cómo se llevaban en el pasado.

El príncipe Guillermo en un acto oficial. / Gtres

Por este motivo, se ha organizado todo con mucho cuidado para evitar incómodas coincidencias que puedan generan malestar tanto en el núcleo de la Familia Real, como para el entorno del duque de Sussex.

Un ‘encuentro’ medido y calculado

La relación entre el príncipe Harry y su hermano es nula ahora mismo. De hecho, a pesar de que el duque de Sussex ha dicho en alguna ocasión que no le importaría reconducir la situación, fuentes cercanas al heredero aseguran que el príncipe de Gales está muy dolido con su hermano y no está dispuesto a un acercamiento. Sin embargo, eso no quita que los dos sean hijos de Diana de Gales y que, en esta ocasión, tengan el mismo derecho a rendir homenaje a su madre.

Los príncipes Guillermo y Harry juntos. / Gtres

Sin embargo, tal como se ha confirmado, a pesar de que ambos participarán en la ceremonia, lo harán de manera separada y sin tener contacto entre ellos. El príncipe Guillermo acudirá en el marco de los compromisos de la Casa Real y será el que acapare el mayor protagonismo. No obstante, también habrá espacio para el hijo menor del rey Carlos de Inglaterra, que podrá intervenir de manera telemática, una vez que se haya marchado el heredero.

Un detalle que deja claro que la tensión entre los dos hijos de la princesa Diana de Gales sigue patente y que, por ahora, no hay visos de que la situación entre los hermanos pueda normalizarse. De hecho, en la última ocasión en la que el príncipe Harry viajó a Londres, cuando se conoció que Carlos III padecía cáncer, el duque de Sussex apenas pasó 24 horas en el Reino Unido y no se reunió con su hermano, sino que solamente vio un rato a su padre.