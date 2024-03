La polémica rodea los muros del palacio de Buckingham. Pese a la delicada situación que atraviesa el rey Carlos III, de 73 años, que está luchando contra un cáncer (se desconoce cuál es), quien está en primera plana mediática es Kate Middleton (42). El misterio sobre qué enfermedad padece y sus extraños movimientos, el último la polémica imagen manipulada compartida en la Red, han provocado una vorágine de reacciones. La última por parte de los duques de Sussex, quienes abandonaron su rol real en 2020. El príncipe Harry y Meghan Markle han roto su silencio sobre el escándalo de la edición de fotos de la princesa de Gales a través de un portavoz suyo.

Los príncipes de Gales junto a los duques de Sussex en una imagen de archivo / Gtres.

El comunicado de los duques de Sussex

«Fuentes cercanas a Meghan Markle y al príncipe Harry» han dicho que «este no es un error que Meghan cometería jamás… ella tiene un ojo muy agudo y una atención monstruosa a los detalles», indicaron desde Page Six en relación a la imagen compartida en Instagram de la princesa de Gales con motivo del Día de la Madre, celebrado el pasado domingo. Y, ahora se ha pronunciado un portavoz de la Fundación Archewell de la pareja. En declaraciones a Newswek, comentó que «con respeto a Page Six, eso no vino de nosotros».

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex en una imagen de archivo / Gtres.

El medio también ha señalado que las citas de Page Six podrían provenir de «alguien relacionado con los Sussex, expresando una opinión personal, que no estaba oficialmente autorizado a hablar en su nombre».

Meghan Markle y el príncipe Harry/ Gtres.

Kate Middleton reconoce que ha manipulado la fotografía

Nada hacía presagiar que una inocente imagen se iba a convertir en un polémico debate internacional. El 16 de enero, Kate Middlton fue operada por un problema abdominal del que se desconocen más detalles. El secretismo en torno a este asunto ha provocado todo tipo de teorías acerca de lo que le pasa realmente a la que será la futura reina de Inglaterra. Ni rastro de una aparición pública ni informaciones sobre su avance tras el posoperatorio.

Kate Middleton en una imagen de archivo. / Gtres.

El domingo, 10 de marzo, Kate compartió una imagen junto a sus hijos; George, Louis y Charlotte y, poco después muchos medios se hicieron eco de que había sido retocada e incluso se ha llegado a decir que su rostro fue copiado de una portada que protagonizó en 2016 en la revista Vogue. Finalmente, y tras el revuelo generado, la esposa del príncipe Guillermo dio un paso al frente y pidió perdón por editarla, confirmando así lo que ya era un secreto a voces. Sin embargo, los datos sobre cómo se encuentra actualmente continúan formando parte de un enigma todavía sin resolver. La gran pregunta que no deja de sonar cada vez con más fuerza es la de ¿qué es lo que le pasa realmente a la princesa de Gales?