Meghan Markle consigue la victoria en la batalla legal que tenía abierta con su hermana Samantha

Buenas noticias para los duques de Sussex. En medio del vendaval mediático que ha supuesto la reaparición de Kate Middleton en las redes sociales tras su operación abdominal, Meghan Markle ha conseguido la victoria judicial en la batalla legal en la que se encontraba sumergida con su hermana Samantha, quien la demandó por difamación. ¿El motivo? Las declaraciones que ofreció en la entrevista con Oprah Winfrey y en su posterior documental de Netflix, por las que Samantha le reclamaba 69.000 euros tras considerarlas completamente ofensivas hacia su persona.

Meghan y Harry en su entrevista con Oprah / CBS.

El juicio donde ambas hermanas se iban a reencontrar ante los tribunales tenía como fecha el próximo mes de noviembre, pero finalmente no sucederá, ya que la jueza encargada del caso, Edwards Honeywell ha considerado que en la acusación «no pudo identificar ninguna declaración que pudiera respaldar un reclamo por difamación», por lo que la demanda ha sido desestimada, descartando la posibilidad de poder volver a presentarla. Además, sostiene que las palabras de Meghan Markle en los programas mencionado son «sustancialmente ciertas». Así lo han confirmado medios como The Mirror o Page Six tras tener acceso a los documentos legales del caso.

Documental de Harry y Meghan en Netflix/ Gtres.

En la demanda, Samantha apuntaba que había sentido «humillación, vergüenza y odio a escala mundial» tras escuchar a su hermana, y es que cabe destacar que, más allá de hablar sobre los entresijos del palacio de Buckingham, Meghan también se sinceró, como nunca antes lo había hecho, sobre su propia familia, desnudándose por primera vez ante las cámaras sobre los capítulos más desconocidos de su vida. La hermana de la duquesa sostiene que Meghan describió a su propia familia de una forma muy negativa, algo que desmentía al asegurar que todos los miembros mantuvieron una relación «muy cercana y maravillosa» hasta que consiguió su máxima popularidad como actriz de la serie Suits.

Samantha, hermana de Meghan Markle/ Gtres.

Por otro lado, Samantha también apuntaba que la esposa del príncipe Harry la difamó en la biografía Finding freedom (Encontrando la libertad), publicada en agosto de 2020, por la que la acusaba de «orquestar una campaña para difamar y destruir la reputación de su padre y su credibilidad con tal de preservar y promover una falsa narrativa ‘de la pobreza a la realeza’ que Meghan ha fabricado sobre su vida con la familia real y los medios mundiales».

Según apuntan diferentes medios, la versión de Samantha sobre el fin de su relación fraternal tiene como origen el inicio de su noviazgo con el príncipe Harry, y es que asegura que se volvió «hostil» con toda su familia cuando conoció al hijo pequeño del rey Carlos III. De acuerdo con sus palabras, en 2017 llamó por última vez a Meghan por teléfono y, como respuesta, tan solo obtuvo que esta le colgara. A día de hoy, no ha vuelto a recibir una llamada de vuelta.