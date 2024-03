A estas alturas no hay dudas de que este año está siendo muy complicado para los Windsor y que, a simple vista, no parece que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. A la enfermedad del rey Carlos III y la baja de la princesa de Gales se ha sumado la trágica muerte del marido de Lady Gabriella y el accidente doméstico de Tim Laurence -de menor gravedad, por fortuna-. Sin embargo, no han sido los únicos quebraderos de cabeza para el monarca.

Ian Farquhar en una imagen de archivo. / Gtres

Ahora acaba de trascender que Carlos III, que se encuentra en pleno proceso de tratamiento para el cáncer, ha perdido a uno de sus grandes amigos. Se trata de Ian Farquhar, que ha muerto a los 78 años en la finca de Highgrove, uno de los lugares favoritos del rey Carlos III.

Por el momento no se han conocido las causas concretas de la muerte de Ian Farquhar, ni tampoco se sabe cuándo y dónde se celebrará su entierro y su funeral, al que podría asistir algún miembro de la Familia Real por los vínculos del fallecido con los Windsor.

Ha sido el tabloide británico Daily Mail el que ha confirmado la noticia de la muerte de Ian Farquhar que, además de haber sido uno de los íntimos amigos del rey Carlos III, tenía una relación estrecha con la Familia Real. Por ejemplo, fue escudero de la Reina Isabel y sirvió en uno de los regimientos de caballería del Ejército. Precisamente por esto, vivía de alquiler en la finca del rey Carlos III.

Una relación muy estrecha

El primer marido de la reina Camila no ha sido el único que se ha pronunciado sobre Ian Farquhar, sino que otras fuentes también han confirmado que la relación entre él y el rey Carlos III seguía siendo muy cercana, hasta el punto de que todavía se veían con frecuencia o cenaban juntos. Es más, la hija de Farquhar, Rose, se considera la primera novia del príncipe Guillermo.

Los dos se conocieron en el Beaufort Polo Club de Gloucestershire en el año 2000 y se les solía ver juntos haciendo planes, antes de que él conociera a Catalina Middleton durante su estancia en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Aunque la relación entre el actual heredero y la hija de Ian Farquhar no prosperó, sí que mantuvieron una buena amistad, de hecho, Guillermo estuvo en su boda con George Gemmel en 2022.

El rey Carlos III en una imagen reciente. / Gtres

Un momento delicado

Los últimos meses están siendo muy difíciles para la Familia Real, sobre todo por los problemas de salud de algunos de sus miembros principales, pero también por otras cuestiones, como la muerte del marido de Lady Gabriella, que todavía está en proceso de investigación. A pesar de que Carlos III está concentrado en su tratamiento, el monarca continúa atendiendo algunas cuestiones y sigue el ejemplo de su madre, la Reina Isabel, para la que el deber y la Corona siempre estuvo por delante de cualquier otra cosa.