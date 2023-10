La importante evolución de la princesa Leonor a través de sus textos

La jura de Bandera de la princesa Leonor el pasado fin de semana ha sido uno de los momentos más emotivos e importantes de la formación militar de la hija mayor de los Reyes, pero también de su vida institucional. La heredera ingresó el pasado mes de agosto en la Academia General de Zaragoza para comenzar la primera de las etapas de su formación castrense, con un programa específico que le permitirá pasar por las tres academias militares en un período de tres años.

Texto de la princesa Leonor en la AGM. / Gtres

Más allá de la jura en sí, del desfile o de las palabras del Rey Felipe, uno de los detalles que más ha llamado la atención de esta jornada ha sido el texto que la heredera ha escrito en el Libro de Honor de la Academia. Un volumen en el que la princesa ya firmó en el día de su ingreso, aunque sin escribir nada más, y que cuenta también con las rúbricas de su padre y de su abuelo.

Firma de la princesa Leonor en la AGM. / Gtres

En concreto, el día de su jura de Bandera, la princesa ha escrito las siguientes palabras: «Hoy, 7 de octubre de 2023 he jurado ante la Bandera de España en la Academia General Militar y es un día que voy a recordar siempre por su significado hondo y especial y que me acompañará el resto de mi vida. Me siento muy agradecida a mis profesores mandos y compañeros su ejemplo y guía son valores que recibo con humildad y que honraré con mi mejor ánimo. Con cariño, Leonor, Princesa de Asturias».

No es la primera vez que vemos a la hija mayor de los Reyes escribiendo un texto en público, pero sí son quizás sus palabras más simbólicas y especiales, sobre todo, a pocas semanas de alcanzar la mayoría de edad.

La princesa Leonor firmando en un libro de honor. / Gtres

Al igual que ocurre con sus discursos, también los mensajes por escrito de la princesa de Asturias han ido evolucionando con el paso del tiempo, a medida que ella misma ha ido cumpliendo años. Sin entrar en detalles grafológicos o en la clara influencia de la escritura de su madre, la Reina Letizia, en la forma de escribir de su hija -sobre todo en su firma-, lo cierto es que poco a poco hemos podido ver cómo Leonor solo firmaba en las tarjetas de Navidad y rubricaba su nombre con su título, hasta que ahora ya podemos leer textos más completos de carácter semi oficial.

Las firmas de la Familia Real en una tarjeta de Navidad. / Gtres

La evolución interna de la princesa se ve de manera más clara en sus discursos, pero también resulta significativo prestar atención a su manera de escribir y a las palabras elegidas. Zurda como su padre, desde 2014 Leonor firma en las felicitaciones navideñas con su nombre y su título, aunque no han sido muchas las ocasiones a lo largo de estos últimos años en las que hemos podido ver -públicamente-, su forma de escribir.

La princesa Leonor firmando en Covadonga. / Gtres

Una de las ocasiones más recurrentes suele ser en su asistencia a los actos con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en los que debutó en 2019. Un año antes se presentó ante la Santina en los Centenarios de Covadonga, donde también firmó en el Libro de Honor de la basílica, igual que más de tres lustros atrás hiciera su padre. No obstante, lo habitual es que, en las visitas a los pueblos ejemplares, la princesa también dedica unas palabras, por escrito y en un discurso, que después se publican en la revista del Pueblo Ejemplar.

Texto de Leonor en la portada de la revista del Pueblo Ejemplar.

Por ejemplo, en 2021 escribió las siguientes palabras en Santa María del Puerto. «Felicito con todo mi cariño a los vecinos de Santa María del Puerto por la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021. ¡Enhorabuena!». En 2022 tuvo que ausentarse a mitad de la visita por una indisposición y tampoco su hermana, la infanta Sofía pudo acudir al Pueblo Ejemplar.

Texto de la princesa Leonor en la sede de la Fundación Princesa de Gerona. / Casa Real

Una de las últimas veces que hemos podido ver la escritura de la princesa ha sido antes del verano, en una visita sorpresa a la sede de la Fundación Princesa de Gerona. «A mi hermana Sofía y a mí nos alegra mucho conocer la sede de la Fundación que presido en Gerona, y agradecemos a todo el equipo su disposición y esfuerzo», escribió la hija mayor de los Reyes, antes de cerrar su mensaje con unas palabras de agradecimiento en catalán y su firma y la de su hermana.