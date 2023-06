Por todos es sabido que los miembros de la Familia Real española siguen una rutina estudiantil a rajatabla. Se forman en los mejores colegios y su formación está basada en el conocimiento en distintas áreas, como es la de los idiomas. Recientemente, la Reina Letizia sorprendía hablando en nada más y nada menos que hablando en ucraniano.

Esto sucedió durante la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el pasado martes. La Reina quiso dirigirse al presidente de la Cruz Roja Ucraniana, el cual estaba presente en la sala: «Laskavo prosymo do Ispaniyi», dijo la consorte, aclarando segundos después sus palabras: «Creo que significa ‘bienvenido a España’ en ucraniano, si no me equivoco». El inglés otra de las lenguas que habla a la perfección Letizia, de hecho es a la que más recurre durante sus intervenciones públicas a nivel internacional, demostrando así sus grandes destrezas lingüísticas.

En 2014, y pese a no haber estudiado el idioma, Letizia sorprendió diciendo unas palabras en alemán en la inauguración de una exposición sobre Velázquez en Kunsthistorisches Museum. Lo mismo ocurrió en 2018 cuando habló por primera vez en francés en la sesión inaugural de la XII edición de las Jornadas Europeas de Desarrollo.

Los idiomas de Felipe VI

Felipe VI no se queda atrás y, además de hablar su lengua origen, el español, habla con gran fluidez el inglés. Por otro lado, el francés también lo domina y se dice que gracias a su madre, doña Sofía, natural de Grecia, también domina el griego.

Durante todos estos años, el monarca ha hablado también en alemán, euskera, catalán, gallego y, por supuesto, el castellano. Pasos que está siguiendo su primogénita y heredera al trono, la Princesa Leonor, que precisamente se graduó del Bachillerato Internacional que realizó en el prestigioso UWC Atlantic College, situado en Gales.



La Princesa de Asturias, que cumplirá el próximo 31 de octubre la mayoría de edad, habla con fluidez tanto el castellano como el inglés. Así lo ha demostrado cada vez que ha tenido que hacer un discurso, como ocurre en los premios que llevan su nombre, tierra natal de su madre, la Reina Letizia.

También incorpora a sus dotes lingüísticos el dominio del catalán, el valenciano, el gallego y el euskera. Asimismo, tiene nociones de chino y árabe.

Pese a que su nombre está ligado a un segundo plano, la infanta Sofía cada vez toma más relevancia en los actos a los que acude. Sobre todo ahora que cogerá el testigo a su hermana, la Princesa Leonor, para continuar sus estudios en el mencionado centro, aunque serán pocos los detalles que trasciendan debido al hermetismo por el que siempre aboga Casa Real. Motivo por el que cada movimiento de la hija menor de Sus Majestades será analizado al detalle. Al igual que sus padres y su hermana, Sofía se defiende en inglés y también controla el catalán, el euskera y el gallego.