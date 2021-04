Inestabilidad en Jornadia. Este sábado ha salido a la luz que el antiguo heredero del país y hermanastro del rey Abdalá II, -el príncipe Hamzah bin Husein-, ha asegurado en un vídeo que ha enviado a la BBC que se encuentra en estos momentos “bajo arresto domiciliario” en su palacio de Amán tras ser acusado por el ejército de conspiración “contra la seguridad del reino”. En el comunicado, el hijo de la reina Noor, ha afirmado que el jefe de Estado Mayor del Ejército fue a su casa y le dijo que “no se le permitía salir”. Además, cuenta que “me dijeron, sin acusarme formalmente, que en anteriores encuentros que mantuve o en mensajes en las redes sociales que los describían se habían expresado críticas contra el Gobierno y el rey».

También, ha calificado al reinado del esposo de Rania de Jordania como “incompetente”. «Yo no soy el responsable del colapso de la gobernabilidad, la corrupción que ha prevalecido en nuestra estructura de gobierno durante los últimos 15 a 20 años y que ha ido empeorando. Y no soy responsable de la falta de fe que la gente tiene en sus instituciones. Desafortunadamente, este país se ha hundido en la corrupción, el nepotismo y la mala administración, lo que ha provocado la aniquilación o la pérdida de la esperanza», ha explicado.

Por otro lado, el ex heredero de la Corona jordana niega en dicha grabación haber participado en cualquier actividad en contra del Rey y acusa, por lo tanto, a las autoridades de su país de “corrupción”. El vídeo se difundió después de que la agencia oficial de noticias jordana Petra informara de que el ex asesor de Abdalá II y el ex ministro de Finanzas, Bassem Awadallah, habían sido arrestados junto a Sharif Hasan bin Zaid. Ambos se encontraban entre un número indeterminado de detenidos, añadió la agencia. Han sido algunos medios los que han afirmado que se trataba de «un aparente intento de golpe de Estado». Situación que ha provocado la inestabilidad del país.

Sin ir más lejos, las autoridades jordanas han acusado a Hamzah de haber tenido “contacto con partes externas” y haber realizado ciertos “movimientos” con el fin de “desestabilizar la seguridad» de Jordania. El viceprimer ministro, Ayman Safadi ha señalado en una rueda de prensa que «los servicios de seguridad, a través de investigaciones exhaustivas (…) hicieron un seguimiento durante mucho tiempo de las actividades y movimientos del píincipe Hamzah bin al Husein, Sharif Hasan bin Zaid y Basem Awadallah y otras personas teniendo como objetivo la seguridad y estabilidad de la patria».

Asimismo, ha indicado que tuvieron «contacto con partes externas sobre el momento más apropiado para comenzar a actuar para desestabilizar la seguridad de nuestra gloriosa Jordania», ha indicado Safadi. Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Yusef Ahmed al Huneiti, ha especificado que el príncipe Hamzah había sido «llamado a detener las actividades que podrían utilizarse para socavar la estabilidad y seguridad del reino», aunque negó su detención.