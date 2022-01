Hace unos días, el diario británico Daily Mail publicó una inesperada noticia en torno al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Según el diario, los duques de Sussex han creado once nuevas empresas en un paraíso fiscal en Estados Unidos. Tal como consta en la documentación a la que ha tenido acceso el periódico la pareja eligió el estado de Delaware como sede para las nuevas organizaciones, un lugar que se caracteriza fundamentalmente por ofrecer un impuesto de sociedades muy bajo.

Las nuevas empresas se han constituido no a nombre de los Sussex, sino a través de su abogado, Richard Genow, y de su director comercial, Andrew Meyer. Por ahora no son muchos los detalles que han trascendido sobre las mismas, pero sí se sabe que Harry y Meghan ha escogido nombres que tienen especial significado para ellos o que se relacionan con momentos significativos de su vida. Por ejemplo, una de ellas es Orinoco Publishing LLC, que alude a una de las canciones de la cantante Enya y que se sabe que era uno de los temas preferidos de Diana de Gales. Otra es Peca Publishing LLC y también se encuentran Hampshire LLC y Baobab Holdings LLC. Estas dos últimas están directamente relacionadas con lugares que han sido especiales para el matrimonio o, en el caso de Baobab, solo para Harry.

Aunque hasta la fecha se tenía constancia de once sociedades, el periódico The Telegraph ha descubierto la existencia de dos empresas más. En este caso, se trata de dos sociedades que están más vinculadas a la exactriz: Cloverdale, que hace referencia a la calle de Los Ángeles en la que creció Meghan; y Riversoul Productions. Ambas fueron registradas bajo la categoría de compañías del sector del entretenimiento.

Pero más allá de los nombres, lo más significativo es la elección de Delaware. Se sabe que este estado ofrece muchas ventajas a aquellos que quieran constituir sociedades en él. Delaware se caracteriza por la flexibilidad en las leyes empresariales y bajos tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Situado en el noreste de Estados Unidos, es conocido por albergar más empresas que personas, ya que casi el 65% de las compañías de la lista Fortune 500 están constituidas allí.

La legislación obliga a que se conozca el nombre de directivos y administradores de una empresa, pero, sin embargo, los propietarios de la misma pueden permanecer en el anonimato, lo que ofrece a Harry y a Meghan la posibilidad de poder continuar al margen, o al menos, parece que esa era su intención inicial. A esto hay que añadir que los accionistas de una compañía que no residan en Delaware no tienen que pagar el impuesto sobre las acciones en el estado. Por eso se lo conoce como un paraíso fiscal nacional. Más aún, en este caso, no se tiene constancia de que los duques de Sussex hayan visitado nunca el estado de Delaware, incluso lo que respecta a las actividades de su organización Archewell, la sede la tienen en California. Por el momento, nadie del entorno de la pareja se ha pronunciado sobre este tema.

Esta noticia llega en un momento complicado para la familia Windsor. En medio de la polémica por el proceso del príncipe Andrés, recientemente el propio Harry mostraba su malestar por no tener protección policial en caso de viajar a Londres. De hecho, el Duque incluso se ha ofrecido a pagar de su bolsillo los costes de protección para garantizar la seguridad de su familia en un posible viaje al Reino Unido, que podría producirse por el Jubileo de la Reina, aunque no hay confirmación al respecto.