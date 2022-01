Lady Victoria Hervey: la última defensora del príncipe Andrés

El príncipe Andrés atraviesa uno de sus momentos más complicados a raíz de la demanda de Virginia Giuffre. El duque de York no solo está en el punto de mira de la opinión pública sino que, además, a nivel oficial, su propia familia le ha dado la espalda. Hace unos días, el Palacio de Buckingham confirmaba que la Reina Isabel había tomado la determinación de retirar todos los títulos militares y patronazgos a su tercer hijo, así como privarle de la opción de utilizar el tratamiento de Alteza Real. No ha sido esto lo único que ha hecho la monarca, que no otorgará al Príncipe con la medalla de su Jubileo de Platino -tampoco al duque de Sussex-.

En estos momentos, al duque de York solo le queda el apoyo directo de su mujer, Sarah Ferguson, que siempre ha estado a su lado, y también el de sus dos hijas, pero la mayoría de las personas de su entorno han preferido desvincularse del Príncipe. Sin embargo, hay una aristócrata que todavía sigue dando a cara por él.

Se trata de Lady Victoria Hervey, con quien el Duque mantuvo una breve relación en el año 1999 y que siempre ha respaldado su inocencia, incluso tras la fatídica entrevista que concedió tras saltar el escándalo: «si fuera culpable, jamás habría ido a la televisión a conceder una entrevista como esa. Creo que la gente tomó una decisión hace tiempo y como no les ha proporcionado lo que habían pedido, que se mostrara arrepentido, se lo han tomado muy mal», dijo entonces la aristócrata.

La noble ha participado en un documental centrado en la relación entre el príncipe Andrés, Ghislaine Maxwell y Epstein y ha explicado que en alguna ocasión se recurrió a ella como ‘cebo’ para atraer chicas. «En esa época, yo era la ‘it girl’ de Londres, en la escena social todo el mundo me conocía, estaba en todos los eventos nocturnos. Era un plus tenerme en la lista de invitados de una fiesta. Posiblemente resultaba más interesante para todos los hombres a los que ella estaba entreteniendo. Obviamente, tú quieres tener chicas atractivas, las chicas de moda en Londres de ese momento. Para ella resultaba mucho más fácil acercarse a otras mujeres por el hecho de serlo ella también», ha explicado Lady Victoria.

En el programa, Lady Victoria describe a Epstein y a Maxwell como una especie de ‘Batman y Robin’, que se necesitaban mutuamente. Sin embargo, cree que Maxwell es una víctima también, porque ahora mismo no hay nadie más a quién culpar. De hecho, espera que Ghislaine no guarde silencio, sino que destape al resto de personas que pudieran estar implicadas en la trama.

A pesar de que en su momento se sintió utilizada por la pareja, ha asegurado que en esa época era muy inocente y muy joven, pero además tuvo mucha suerte, dada toda la información que se ha conocido a posteriori: «solo éramos caras bonitas que entretenían a la gente. Yo fui una de las afortunadas y soy consciente de ello», ha recalcado.