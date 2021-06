«Harry y Meghan: escapando de Palacio»: el primer tráiler ya es viral

De la realidad a la ficción. Por fin ha salido a la luz el primer tráiler sobre la película que repasa los últimos meses de la vida de los duques de Sussex. “Harry y Meghan: escapando del Palacio”, es el título que han escogido los productores del filme, en el que pretende reflejar la situación de la pareja en uno de los momentos clave de su vida: su salida de la familia real.

Hace año y medio, el matrimonio anunciaba de manera precipitada su intención de abandonar la familia real. Aunque al principio llegaron a una suerte de ‘tregua’ con la reina Isabel, finalmente se confirmaba su ruptura definitiva con ‘La Firma’ y su traslado a Los Ángeles, donde viven desde entonces.

A partir de ese momento y pese a que parecía que no se iba a desencadenar un conflicto grave por su marcha, la realidad es que las tensiones entre los Sussex y el resto de la familia han ido in crescendo. Sobre todo, a raíz de la entrevista que la pareja concedió a Oprah Winfrey y el posterior documental en el que Harry ha colaborado con la presentadora.

Dos sucesos que han marcado un antes y un después en la relación del matrimonio y ‘La Firma’ por las explosivas declaraciones que hicieron Harry y Meghan, que incluso acusaron a los Windsor de un trato racista hacia su hijo Archie Harrison y confesaron que la Duquesa había tenido pensamientos suicidas, entre otras muchas cosas.

Ahora la historia se llevará a la pantalla con una nueva entrega de Lifetime, que estrena muy pronto una película en la que se hará un exhaustivo repaso de todos estos sucesos. El filme está está protagonizada por Jordan Dean como el príncipe Harry y Sydney Morton como Meghan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lifetime TV (@lifetimetv)



A pesar de que el primer tráiler se ha hecho público hace apenas unas horas, ya se ha hecho viral. En la película también se va a ahondar en la disputa privada que mantuvo el príncipe Harry con su hermano Guillermo, así como con su padre, Carlos de Inglaterra. Una cuestión que está de plena actualidad en los últimos días a raíz de recientes informaciones que se han publicado y del nuevo libro sobre los hermanos que está a punto de ver la luz.

Esta es la tercera película que se hace sobre la pareja y continúa la estela de las dos anteriores: ‘Harry and Meghan: A Royal Romance’, que salió en 2018 y ‘Harry and Meghan: Becoming Royal’, de 2019. No obstante, habrá que esperar aún al estreno y, sobre todo, a las reacciones por parte de los Sussex y de la familia real.