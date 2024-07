Si algo caracteriza al príncipe Harry es su naturalidad a la hora de conceder una entrevista, tal y como ha ocurrido recientemente. El hijo del rey Carlos III ha vuelto a pronunciarse sobre un ámbito de su esfera más privada que, además, tiene relación con su esposa, Meghan Markle, con quien lleva afincado en Estados Unidos desde 2020.

La preocupación de Harry por Meghan

El duque de Sussex ha hablado en ITV Tabloids on trial sobre la preocupación que tiene de que su mujer viaje a Reino Unido. «Sigue siendo peligroso, y todo lo que hace falta es una persona en solitario, una persona que lea estas cosas y actúe según lo que ha leído», expresó frente a las cámaras.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

«Y ya sea con un cuchillo o con ácido, lo que sea, estas son cosas que me preocupan de verdad. Es una de las razones por las que no traeré a mi mujer a este país», añadió.

Hay que remontarse hasta el año 2022 para entender el origen de la preocupación del príncipe Harry por este asunto. Por aquel entonces, Neil Basu, antiguo jefe de contraterrorismo de la Policía Metropolitana de Londres, aseguró que se habían producido amenazas importantes contra la vida de Meghan mientras vivía en el Reino Unido. «Teníamos equipos investigándolo. Se ha procesado a personas por esas amenazas», expresó Basu.

El príncipe Harry, con Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Han pasado ya cuatro años desde que el príncipe Harry y Meghan Markle tomaron la decisión de dejar a un lado su rol real como miembros activos de la monarquía británica. Decisión que, sin duda, generó un gran revuelo mediático. Desde entonces, la relación familiar de Harry con su padre y su hermano, el príncipe Guillermo, no atraviesa su mejor momento y cada vez están más distanciados.

El príncipe Harry, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Harry se sinceró sobre su marcha

Al conocerse que iba a dejar de formar parte públicamente de la Familia Real británica y de las tareas que eso conlleva, Harry ofreció un discurso en un evento de la organización benéfica Senteable dedicada a ayudar al bienestar de niños con VIH. «Antes de empezar, debo decir que puedo imaginar lo que habréis escuchado o leído a lo largo de las últimas semanas», comenzó diciendo. «Así que quería que escucharais toda verdad que puedo compartir de mi parte. No como príncipe o duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de vosotros habéis visto crecer en los últimos 35 años, pero con una perspectiva más clara», añadió. «Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo. Eso nunca cambiará. He crecido sintiendo el apoyo de muchos de vosotros y os he visto recibir a Meghan con los brazos abiertos tal y como me visteis encontrar el amor y la felicidad que he deseado durante toda mi vida», continuó.

«También sé que habéis llegado a conocerme lo suficientemente bien a lo largo de todos estos años como para confiar en que la mujer que elegí como mi esposa tiene los mismos valores que yo. Y los tiene. Y es la misma mujer de la que me enamoré», siguió Harry. «Los dos hacemos todo lo posible por ondear la bandera y llevar a cabo nuestros roles por este país con orgullo. Una vez Meghan y yo nos casamos estábamos emocionados y esperanzados. Estábamos aquí para servir», prosiguió.

«Por esas razones, me llena de tristeza que todo haya llegado a este punto. La decisión que he tomado para mi mujer y yo de dar un paso atrás no es una que haya tomado a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones después de muchos años de desafíos. Y sé que nunca lo he hecho de forma correcta, pero en lo que respecta a esto de verdad que no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo y ciertamente no nos estamos alejando de vosotros», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

«Nuestra esperanza era la de seguir sirviendo a la reina, a la Mancomunidad y a mis asociaciones militares, pero sin fondos públicos», añadió el príncipe Harry. «Por desgracia, eso no era posible. Es algo que he aceptado sabiendo que no cambia quién soy o cómo de comprometido estoy. Pero espero que os ayude a entender a qué punto ha tenido que llegar para que decidiera dar un paso atrás de todo lo que siempre he conocido y dar un paso al frente a lo que espero que sea una vida más tranquila», dio a conocer.