El príncipe Harry volverá a llevar al Reino Unido una de sus iniciativas más importantes. Lo que no se sabe si, él asistirá y si, además, le acompañará su esposa, Meghan Markle, que lleva sin pisar territorio británico, más allá de para hacer una escala, varios años. Tal como se ha confirmado, los Juegos Invictus, uno de los proyectos con los que más vinculado está el hijo menor del rey Carlos III, van a celebrarse en el Reino Unido en su edición de 2027. Una noticia que ha puesto en el foco el regreso del príncipe Harry a su país natal, en medio de las polémicas por la tensa relación con su familia.

El motivo por el cual los Juegos Invictus volverán al Reino Unido no tiene, en realidad, nada que ver con una decisión directa del duque de Sussex, sino que la ciudad de Birmingham ha ganado con su candidatura -que cuenta con el apoyo del Gobierno- frente a otras opciones como Washington.

En este escenario, Birmingham será la ciudad que acoja los Juegos Invictus en el mes de julio de 2027, después de la próxima edición, que tendrá lugar en el mes de febrero de 2025 en Vancouver y Whistler, Canadá. Estos juegos serán los primeros que incluirán deportes de inviernos, tal como se confirmó hace algunas semanas, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron en Canadá para la cuenta atrás de 100 días de la próxima edición.

A pesar de que el duque de Sussex ha felicitado a Birminghan por este éxito, no se ha confirmado si Harry estará en los Juegos Invictus de 2027 y, mucho menos, si lo hará su esposa, Meghan Markle, aunque lo lógico es que al menos el hijo menor del rey Carlos III sí viaje a Reino Unido. De hecho, es la primera vez que esta iniciativa vuelve a Reino Unido desde la primera edición de los Juegos Invictus. Por cierto, hace pocas semanas, Harry regresó a Londres para una serie de actos con motivo del décimo aniversario de la organización.

El príncipe Harry, con Meghan Markle en Canadá. (Foto: Gtres)

La marcha de Dominic Reid

El anuncio de Birminghan como sede de los Juegos Invictus en la edición de 2027 se ha producido este 23 de julio, por parte del equipo que todavía dirige Dominic Reid, director ejecutivo de la Fundación Juegos Invictus. Sin embargo, Reid, que ha sido una de las personas más cercanas al duque de Sussex en este proyecto, dejará su cargo el próximo año, tal como se confirmó hace unos días.

El propio príncipe Harry quiso agradecer todos los esfuerzos realizados por Dominic Reid a lo largo de los años que ha estado al frente de la organización, que acaba de celebrar su primera década. Sin embargo, por el momento, no han trascendido los motivos por los cuales ha decidido dar un paso atrás y hacer hueco a nuevas figuras. No obstante, por ahora no se ha hecho público quién podría ser su sustituto al frente de la institución.