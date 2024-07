No es una etapa tranquila para el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. Después de las críticas recibidas recientemente por la concesión del Premio Pat Tillman, ahora el duque de Sussex acaba de afrontar la renuncia de una de las personas de su círculo de confianza, al menos, en el ámbito profesional. El hermano del príncipe de Gales ha perdido a Dominic Reid, director ejecutivo de la Fundación Invictus Games los últimos 10 años.

El propio príncipe Harry quiso agradecer la pasada semana el incansable trabajo de Dominic Reid a lo largo de la última década, su esfuerzo y dedicación en esta importante iniciativa. El duque de Sussex aseguró que se sentía inmensamente agradecido por la labor que ha llevado a cabo Reid en la Fundación Invictus Games, con la que el príncipe Harry está totalmente comprometido y que, a día de hoy, sigue siendo una de sus causas más importantes.

El hijo menor del rey Carlos III puso en marcha este proyecto hace ya una década y, desde entonces, no ha dejado de trabajar para promover una serie de iniciativas en torno a militares supervivientes de conflictos bélicos a través del espíritu del deporte. «Estoy inmensamente agradecido a mi amigo Dominic, cuya dedicación y liderazgo han logrado transformar los Invictus Games de una idea ambiciosa a un movimiento internacionalmente reconocido. Sus incansables esfuerzos durante la última década han sido un gran apoyado a miles de militares y veteranos heridos, lesionados y enfermos, a través de la rehabilitación deportiva, y han ayudado a mostrar su incomparable fuerza y ​​contribución a la sociedad», dijo el duque de Sussex, sobre la marcha de Dominic Reid.

Por el momento, no han trascendido de manera oficial los motivos que han llevado a Dominic Reid a tomar la decisión de renunciar a su papel en la Fundación Invictus Games, después de tantos años al lado del príncipe Harry. Sin embargo, su paso atrás se produce poco después de que el duque de Sussex haya sido foco de las críticas por recibir el Premio Pat Tillman, que algunos sectores consideran un galardón que no tenía que haber sido otorgado al hijo menor del rey Carlos III.

De hecho, la propia madre de Tillman, asesinado en Afganistán, se mostró contraria a esto, aunque en su discurso Harry aseguró que el galardón no era para él, sino para todos los que trabajan en la Fundación Invictus Games: «La verdad es que no estoy aquí como el príncipe Harry, el ganador del premio Pat Tillman, sino como una voz en nombre de la fundación de los Invictus Games y de los miles de veteranos y personal de servicio de más de 20 países que han hecho de los Invictus Games una realidad. Este premio es para ellos, no para mí», dijo el duque de Sussex, para intentar zanjar la polémica.

Dominic Reid no ha dado más detalles sobre la razón por la que ha decidido abandonar su puesto, aunque en el momento de su renuncia ha asegurado que «es el momento de que alguien nuevo lleve este movimiento hacia una segunda década, más intensa». Además, aseguró que la búsqueda de su suceso iba a ser importante y que tenía la intención de seguir apoyando a la Fundación Invictus Games: «Una vez que eres miembro de la familia Invictus, nunca te vas».