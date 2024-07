El rey Carlos III amplía su patrimonio inmobiliario. El monarca, que desde que asumió la jefatura del Estado tras la muerte de su madre, ha visto incrementada su fortuna -no tanto por la herencia, sino por la estratégica gestión de sus bienes y sus inversiones-, acaba de adquirir un piso en una de las mejores zonas de Nueva York, según una información a la que han tenido acceso medios norteamericanos.

Tal como ha trascendido, el padre del príncipe de Gales ha desembolsado más de seis millones de euros por un piso ubicado muy cerca de Central Park y en una de las áreas más exclusivas de Manhattan. Así consta en unos informes a los que han tenido acceso portales especializados en temas inmobiliarios.

Los registros que han consultado dichos portales, presentados esta semana en Nueva York, muestran que el comprador del inmueble, uno de los apartamentos del edificio Steinway -que está aún en proceso de reforma-, es, «Su Majestad el Rey con derecho de Canadá, representado por el Ministro de Asuntos Exteriores». Una referencia que apunta directamente a Carlos III. Según refleja el documento, el monarca ha adquirido el inmueble 11A, un apartamento de tres habitaciones y 4 baños en el piso 11, por un importe de 6,63 millones de dólares.

Robert McCubbing, comisionado comercial senior y director de comercio e inversiones del consulado canadiense en Nueva York, ha sido el que ha firmado la escritura de compraventa en nombre del rey Carlos III, según consta en los registros. Sin embargo, ni él, ni tampoco fuentes del Palacio de Buckingham se han pronunciado sobre esta operación, de manera que no hay información directa del entorno del rey Carlos III sobre el motivo de la compra o el destino final del inmueble. Podría ser que el piso, comprado en nombre de Carlos III como rey de Canadá, pudiera ser utilizado para cuestiones relacionadas con la Commonwealth.

Un piso exclusivo

El apartamento se encuentra en una zona inmejorable. Tiene 330 metros cuadrados de superficie, unas vistas espectaculares y todo lujo de detalles. El inmueble tiene un elegante vestíbulo que da acceso a una amplia sala de estar con un comedor contiguo. La cocina se encuentra en una zona independiente y tiene un conjunto de electrodomésticos de última generación.

El dormitorio principal está en una zona esquinada, con baño exterior y vestidor. El piso cuenta con otros dos dormitorios más con baños en suite. Además, el inmueble ofrece todo tipo de comodidades, como una piscina privada, sauna, salas de relax, gimnasio, comedor y cocina, así como un salón para reuniones de los residentes.

La reaparición de Harry y Meghan

La noticia de la compra de este piso en nombre del rey Carlos III ha coincidido en el tiempo con la reaparición de los duques de Sussex en un acto público. Este jueves, 11 de julio por la noche, Meghan Markle acompañó al príncipe Harry a la ceremonia de entrega de los Premios ESPY, en los que se ha reconocido al duque.

