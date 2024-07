Han pasado ya tres años desde que falleciera el príncipe Felipe, marido de la Reina Isabel, pero ha sido ahora cuando han trascendido los detalles de una carta que el príncipe Harry envió a su padre, el entonces príncipe Carlos, justo antes de su reencuentro en el funeral de su abuelo. El duque de Sussex regresó a Londres para asistir a las exequias del que fuera duque de Edimburgo, en una visita incómoda al país, tras sus polémicas declaraciones a Oprah Winfrey junto a su esposa.

En este contexto, el hijo menor del monarca le escribió misiva a su padre en la que, según se ha podido saber, le explicaba los motivos por los que había tomado la decisión de distanciarse la Familia Real, al tiempo que aseguraba sentir un respeto total por la institución. Según una fuente cercana al príncipe Harry, el duque de Sussex escribió la nota para intentar aclarar las cosas con su padre, pero, a pesar de todo, la situación no se ha resuelto como él habría esperado. La misma fuente comenta que hubo una especie de acuerdo tácito para dejar las cosas de lado y apoyar a la Reina Isabel tras la muerte de su marido, pero, en realidad, en este regreso a Londres, Harry no sabía qué esperar de su vuelta, por lo que decidió escribir a su padre antes de nada.

El príncipe Harry, en el funeral de su abuelo. (Foto: Gtres)

«La sensación dentro de la Familia Real era que no se trataba ni del momento, ni tampoco del lugar para afrontar nada relativo a los duques de Sussex», ha dicho esta fuente, a la que ha tenido acceso el tabloide The Mirror. Asimismo, una fuente del Palacio de Buckingham ha revelado que el rey Carlos III había querido reunirse en privado con su hijo menor tras el funeral de su padre, pero, finalmente, el duque de Sussex dijo que no se iba a quedar más tiempo en Reino Unido.

El príncipe Harry, en la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

Esta nueva información sugiere que, en cierto momento, pudo existir la posibilidad de una reconciliación, es más, el propio Harry quería un acercamiento con su hermano, el príncipe Guillermo, que es el que más contrario se ha mostrado a cualquier reconciliación. Varias fuentes han apuntado que el príncipe de Gales está profundamente dolido con su hermano menor, a nivel personal, pero también a nivel institucional. No le perdona el daño que le ha hecho a la familia y cómo ha intentado perjudicar la imagen de la Corona.

En estos momentos, la relación entre los duques de Sussex y el resto de la Familia Real sigue siendo tensa. A pesar de esto, el príncipe Harry se interesó por la salud de su padre cuando tuvo constancia de que el monarca padecía cáncer, e incluso viajó a Londres de manera urgente para reunirse con él. Algo que no hizo en su última visita a la ciudad, justo antes de viajar a Nigeria con Meghan Markle.