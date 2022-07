Ernesto de Hannover no levanta cabeza en la guerra por el patrimonio con su hijo. Según se ha confirmado, el tribunal de Hannover ha tomado la decisión de desestimar la demanda por la devolución del Castillo de Marienburg que el jefe de la Casa Güelfa le reclamaba a su hijo y que ha tenido en tela de juicio a la familia desde que en el año 2020 el todavía marido de Carolina de Mónaco interpusiera una demanda para reclamarle a su hijo mayor varios elementos del patrimonio familiar, entre las que se encontraban obras de arte y el Castillo de Marienburg. Esta propiedad fue donada por el padre al hijo, que concluyó su venta por un euro al Estado para que se encargase de su mantenimiento, lo que hizo enfadar al Príncipe.

Ahora, el tribunal civil de Hannover ha dado la razón al heredero, a pesar de que el pasado mes de marzo Ernesto padre cedió sus derechos a una empresa por una importante cantidad y se retiraba del proceso. Dado el resultado del proceso, el patrimonio de la Casa Güelfa continuará bajo el control del próximo jefe, Ernesto Augusto que sigue sin mantener contacto con su padre.

En torno al año 2004, el marido de Carolina de Mónaco cedió una serie de posesiones a su hijo mayor como herencia anticipada. Una situación que no debería haber generado mayor problema, de no ser por el hecho de que Ernesto Augusto pidió ayuda al Estado para poder sobrellevar los costes de reforma del Castillo de Marienburg. Hannover padre logró detener el proceso de venta y demandó a su hijo. Aunque no solo se quejó por la posible venta de Marienburg, sino que también quiso retirarle los derechos sobre la casa Calenberg y el Palacio de Herrenhausen en Hannover.

A pesar de que el tribunal ha dado la razón a Ernesto hijo, la decisión no es firme, sino que cabe apelación hasta el próximo día 1 de agosto. No obstante, es poco probable que haya cambios, sobre todo, si se tiene en cuenta que Ernesto padre ya no aparece en el proceso y que sus derechos han sido vendidos a una empresa. De hecho, el mismo presidente de la sala civil advirtió hace un tiempo de que la cesión podría no ser legítima y esto llevar a desestimar la demanda. El Tribunal también ha hecho caso omiso a los requerimientos por parte del jefe de la Casa Güelfa, que acusa a su hijo de no atenderle y ni siquiera visitarle cuando estaba enfermo.

En estos momentos, Ernesto de Hannover se encuentra instalado en Madrid, donde mantiene una relación desde hace algún tiempo con la hija de Pitita Ridruejo. En la capital también reside su hijo menor, Christian, junto a su mujer y sus dos hijos, con los que se ha visto en numerosas ocasiones al Príncipe, incluso de vacaciones en Ibiza, uno de sus destinos predilectos.