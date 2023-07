Sorpresa en la Casa Real de Grecia. Seis meses después de la muerte del último rey de los griegos, el Ministerio de Cultura del país ha informado de un llamativo descubrimiento. Se trata de las joyas de la Corona, desaparecidas desde que se vieron por última vez en público, esto es, en los funerales de los reyes Pablo y Federica, en 1964 y 1981, respectivamente. Ahora, el Gobierno ha desvelado que las piezas han sido encontradas en el Palacio de Tatoi, donde la Reina Sofía pasó parte de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Υπουργείο Πολιτισμού (@minculturegr)

El conjunto de joyas incluye la corona, el cetro y la espada de oro del rey Otón, el primero de los monarcas de Grecia, por lo que se trata de piezas de gran valor histórico y cultural. Han sido halladas en los trabajos de documentación de los bienes culturales y objetos muebles que albergaba Tatoi, realizados por parte de funcionarios del del Ministerio de cultura.

Hasta la fecha, desde la última vez que se vieron en público, se había especulado mucho sobre el lugar en el que se encontrarían y ha llamado especialmente la atención el buen estado de conservación en el que están todas las piezas que, además, han aparecido cuidadosamente embaladas. Algo que, por otra parte, no deja de ser llamativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Υπουργείο Πολιτισμού (@minculturegr)

Ha sido el propio Ministerio de cultura el que ha informado del hallazgo, en concreto, la titular, Lina Mendoni, que ha agradecido el trabajo de los expertos a cargo de la restauración del Palacio de Tatoi. Mendoni ha recalcado que se está llevando a cabo una labor muy exhaustiva, profesional y diligente y que el hallazgo es de gran importancia para el Estado, con independencia de que en estos momentos sea ahora una república.

A Pablo de Grecia esta noticia le ha pillado en plenas vacaciones de verano, pero no ha dudado en pronunciarse al respecto. El actual titular de la Casa Real -aunque como príncipe porque su padre ha sido el último rey de Grecia-, se ha mostrado muy feliz por el hallazgo y ha querido felicitar al Ministerio de cultura. El hijo de Constantino de Grecia ha recalcado que las piezas pertenecen al pueblo y a la nación griegos, de manera que se espera que sean expuestas en el salón de trofeos del Parlamento para que todo aquel que lo desee pueda contemplarlas.

El Rey Felipe VI con la Reina Letizia y la Reina Sofía en Tatoi / Gtres

El periodista Andreas Megos, uno de los mayores especialistas en la Familia Real de Grecia se ha pronunciado también sobre el hallazgo y las diversas opiniones en torno a cómo es posible que se perdiera la pista a las piezas: «Desde 1974, en el Palacio de Tatoi y en los demás edificios de la finca, se apilaban miles de cajas y cajones con innumerables objetos. La gestión de todas estas cajas requiere algún tiempo. Por ejemplo, hace poco aparecieron los carruajes reales que se consideraban perdidos. En el caso de estas cajas, que no estaban marcadas, es muy difícil dar con ellas si no se tiene alguna pista, porque estaban todas juntas en una caja más grande. No es fácil saber qué hay dentro si no se abre, y había además, muchas más cajas alrededor», ha comentado