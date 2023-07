Felipe VI, de royal a marinero: la mejores imágenes de su pasión por el mar a lo largo de los años

«Pórtate como un verdadero guardiamarina», le dijo don Juan Carlos a Felipe VI durante sus primeros años como marinero. Era la primera vez que hacía un viaje tan largo. En la escuela le encargaron una misión: dar la vuelta al mundo en seis meses. «Llámanos y escríbenos», le pidió doña Sofía, consciente de que su hijo iba a vivir una gran aventura. Fue la primera de muchas. A partir de entonces desarrolló una gran pasión por los barcos. El rey navega siempre que puede. El paso del tiempo ha sido testigo de esta gran afición y afortunadamente hay imágenes que lo demuestran.

En 1987 se escribió una crónica muy significativa. Felipe VI era uno más dentro de la tripulación, tanto que cuando bajaba del puerto se olvidaba de sus orígenes reales y disfrutaba al máximo. Tenía mucho éxito entre las chicas y muchos periodistas lo recalcaron en sus artículos. «Hace días entró en una tienda de indios para adquirir pilas para una radio y acudió a Correos para comprar unos sellos. Una noche, de madrugada, la escolta pidió refuerzos a la Policía Nacional para lograr conducirle al barco, porque las jovencitas le asediaban en una discoteca», publicaron en un conocido medio nacional.

Rey Felipe VI en sus primeras navegaciones / GTRES

La primera anécdota de Felipe VI en altamar data de finales de los años 80. Gran parte de sus aventuras las vivió en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Tenía 318 compañeros y se integró en el equipo sin ningún tipo de distinción. Juan Carlos I siempre le ha apoyado. Su objetivo era que continuara con la tradición familiar.

Felipe VI se sala la tradición familiar

Felipe VI ha navegado muchas veces con su padre. Las imágenes demuestran que han vivido momentos históricos en altamar, pero ¿por qué el rey no ha logrado que sus hijas sigan la tradición? Es cierto que Leonor y Sofía han navegado en alguna ocasión fuera de España, pero nunca han participado en las competiciones favoritas de la Casa Real. Sus primos sí, pero ellas han guardado siempre una distancia prudencial.

El rey Felipe VI navegando / GTRES

El marido de Letizia Ortiz ha practicado su deporte preferido en Mallorca, donde se le ha podido ver completamente integrado entre sus compañeros. Tiene una experiencia de más de 40 años y está preparado para asumir cualquier reto. Tuvo una buena escuela. Los que fueron sus superiores explicaron en un conocido libro que Felipe dormía en la litera 35 del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y se esforzaba tanto que «caía rendido y muerto de sueño».

Los amigos que el rey hizo navegando

Don Juan Carlos le explicó a Felipe VI que era muy importante que aprovechase el tiempo el altamar. El rey emérito conoció así a sus mejores amigos: José Cusí y Pedro Campos. Felipe siguió con esta tradición y también se rodeó de buenas amistades. Por eso nadie sabe el motivo exacto por el que no ha enseñado a sus hijas a navegar.

Rey Felipe VI con sus compañeros / GTRES

Una fuente cercana a la Familia Real reconoce que es un asunto llamativo y que aparentemente no tiene ninguna explicación sólida. «Estaría bien que la princesa cogiera el relevo, aunque yo no la he visto nunca navegar, pero es un deporte que se aprende rápido». ¿Está a tiempo Leonor de Borbón de retomar la costumbre familiar?