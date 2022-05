Un aniversario diferente y en medio de una situación delicada. Don Felipe y doña Letizia celebran dieciocho años de matrimonio apenas unos días después de la llegada a España del Rey Juan Carlos. Una visita por parte del anterior monarca que ha acaparado gran atención mediática, dado que es la primera vez que viaja a España desde que se anunciara su salida del país, en el verano de 2020.

Casi dos décadas después de aquel lluvioso ‘sí, quiero’ en la Catedral de La Almudena, don Felipe y doña Letizia han experimentado una importante evolución. A punto de cumplir ocho años como Reyes, es la primera vez que el matrimonio vive esta fecha tan especial alejado de su hija mayor, la Princesa Leonor, que lleva estudiando en el Atlantic College de Gales desde el pasado mes de agosto y no regresará a casa hasta mediados de junio.

Al cumplir esta ‘mayoría de edad’, los Reyes se encuentran en uno de los momentos más críticos de su vida institucional. Es más, será mañana cuando el Rey Juan Carlos haga una breve parada en Madrid antes de regresar a Abu Dabi. Una visita exprés en la que está previsto que se reúna con don Felipe, doña Sofía y otros miembros de la familia, de los que no ha trascendido información. De hecho, mientras que la ausencia de la Princesa de Asturias es un hecho, no se sabe si el anterior monarca verá a doña Letizia y a la Infanta Sofía y, además, no se espera que haya información oficial a este respecto ni ningún tipo de material gráfico.

De la misma manera, dado que este aniversario de los Reyes no es una fecha redonda -más allá de que supone su ‘mayoría de edad’ como matrimonio-, es poco probable que se distribuyan fotografías oficiales o se haga algún tipo de celebración. Es más, hay que tener en cuenta que coincide con un día festivo y, por tanto, Sus Majestades tampoco tienen agenda.

Un matrimonio sólido

A lo largo de estos años, don Felipe y doña Letizia han tenido que hacer frente a muchas situaciones complicadas. Más especialmente por cuestiones relacionadas por el entorno de la Casa de S.M. el Rey que por conflictos propios del matrimonio. Sin embargo, la pareja ha sabido sobreponerse a las presuntas crisis y ofrecer una imagen de estabilidad y modernidad para la ‘monarquía renovada’ de la que el propio Rey Felipe habló en su discurso de proclamación. De hecho, en consonancia con el compromiso de transparencia, hace no mucho se hacía público su patrimonio, que asciende a dos millones y medio de euros.

Aunque en la mayoría de los actos es el protocolo el que marca que Sus Majestades mantengan una actitud cordial y sobria, lo cierto es que no es extraño que en ocasiones les veamos dedicarse gestos de cariño y complicidad, que son la prueba más clara de que son felices en su faceta personal. No obstante, mientras que en el pasado era muy habitual verles haciendo planes privados como cualquier otra pareja, de un tiempo a esta parte apenas trascienden detalles de este tipo de salidas, más allá de alguna puntual.

Este especial aniversario en el que alcanzan la ‘mayoría de edad’ como matrimonio va a quedar inevitablemente ligado a la vuelta del Rey Juan Carlos. Un regreso que, de alguna manera, ‘eclipsa’ cualquier otro evento relacionado con la familia real o la familia del Rey. No obstante, a nivel privado, es una ocasión más que perfecta para hacer balance de una pareja que tenía mucho en contra y que ha sabido superarse con el paso del tiempo.