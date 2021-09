Semana de bodas en el universo del Gotha. Estos días tienen lugar algunos importantes enlaces en los que van a participar rostros conocidos de la realeza y la aristocracia. Empezando por el Gran Duque Jorge de Rusia y Rebecca Bettarini, que han dado el pistoletazo de salida con su enlace civil en el ayuntamiento de San Petersburgo. Ha sido la primera parte de su esperada boda el próximo 1 de octubre, a la que sí es posible que acudan algunos representantes de la realeza.

Para esta cita, la hasta ahora prometida del Gran Duque ha apostado por un diseño en azul hielo de Chiara Boni con bordados inspirados en diseños tradicionales rusos. Un vestido lleno de simbolismos, ya que más allá de los bordados, el color elegido en sí está relacionado con la Orden Imperial de San Andrés el Primer Apóstol Llamado, la orden más importante de la Casa Imperial rusa. A la boda religiosa están invitados los Reyes y también don Juan Carlos y doña Sofía. Sin embargo, don Felipe y doña Letizia tienen compromisos oficiales el día del enlace. No se sabe, no obstante, si doña Sofía asistirá de manera privada ya que los Borbón siempre han tenido una muy buena relación con esta rama de los Romanov.

No es esta la única boda real de este fin de semana. El sábado tendrán lugar otros dos enlaces más. Uno de ellos es el de Jaime de Borbón-Dos Sicilias, duque de Noto, y la lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune. El novio es el nieto del infante don Carlos, marido de Ana de Francia y primo del rey Juan Carlos. Sus padres son Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Sofía Landaluce.

A pesar de que esta rama de los Borbón-Dos Sicilias mantiene una estrecha relación con la Casa Real de España, también lleva tiempo inmersa en una disputa por la jefatura de la Casa con el duque de Castro. El padre de Jaime, el duque de Calabria, tiene desde hace años una fuerte amistad con los Reyes Felipe y Letizia, al igual que la Infanta Elena o la Infanta Cristina, de quien la hermana del Duque fue un gran apoyo durante el proceso de Urdangarin.

La boda se va a celebrar en la ciudad de Palermo, tanto en la catedral como en el Palacio Real y todavía no ha habido confirmación sobre la presencia de algún miembro de la familia real o de la familia del Rey.

El sábado también tendrá lugar la última boda royal de esta semana. Astrid de Liechtenstein se casará con Ralph Worthington por la iglesia, después de su enlace civil la pasada primavera. Esta celebración tendrá lugar en Capalbio y se espera que asistan invitados similares a los que acudieron a la boda de su hermana hace unas semanas, la princesa Anunciata.