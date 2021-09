Exclusiva | El frustrante regreso de la Infanta Elena a la hípica

Este ha sido un verano atípico para la Infanta Elena. La disgregación de sus familiares ha provocado que haya tenido que repartir sus días de vacaciones para poder disfrutar de todos ellos. Abu Dabi, donde reside su padre el Rey Juan Carlos, desde hace más de un año ha sido uno de sus destinos. Tras su salida de España, el Emérito ha recibido muchas visitas de su primogénita, a quien está muy unido y con quien comparte gran cantidad de aficiones.

Unos viajes ‘secretos’ que doña Elena suele realizar con su hermana pequeña, la Infanta Cristina, con quien por supuesto también ha estado este verano. Mientras sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica, han veraneado por su cuenta y protagonizado más de un escándalo, su hermana se ha reunido por fin con su marido y tres de sus cuatro hijos en las playas de Bidart. Allí, acompañados de Elena, han vivido unos días muy especiales con los que han dado la bienvenida a un nuevo comienzo.

Con la llegada de septiembre la rutina ha cambiado también para la Infanta Elena, que ha regresado a Madrid para retomar su día a día. Un ‘volver a empezar’ que le ha traído una alegría: disfrutar de nuevo de su gran pasión, la equitación. Este fin de semana la hermana de Felipe VI ha vivido unos días de lo más completos en los que los únicos protagonistas han sido los caballos.

No solo ha podido disfrutar de la competición CSN2* Avanza-RACE, que se ha celebrado en la localidad de San Sebastián de los Reyes, sino que además doña Elena se ha vuelto a vestir de amazona para participar en la prueba de saltos. Esto es algo que hace con regularidad siempre que tiene ocasión, aunque hacía más de dos meses que su nombre no formaba parte de una lista de participantes.

Como es habitual, la Infanta ha galopado a lomos de Jordano EB (siglas que hacen mención al nombre y apellido de doña Elena) participando en salto de obstáculos. Un equino con el que ya ha saltado en más de una ocasión y que, sin embargo, este fin de semana no le ha traído suerte. En total, la hija de la Reina Sofía ha competido en dos días, sábado y domingo, quedando el primero en el puesto número 59 (de un total de 63 participantes) y el domingo en la posición 43. Sin duda, un frustrante regreso a la hípica por parte de Elena de Borbón, que en otras ocasiones ha tenido más éxito. Por ejemplo el pasado mes de julio, cuando junto a Jordano quedó en una nada desdeñable 19ª posición (de 60) en el concurso de saltos CSN3* en Finca El Pinar.

Aunque estuvo lejos de los primeros puestos y de la victoria, en las imágenes ofrecidas por Look en exclusiva queda claro que la hija de Juan Carlos I se lo pasó en grande. Acompañada de compañeros y amigos disfrutó de una jornada deportiva en la que no faltaron las risas. No solo mientras veía a los otros competidores, también mientras estaba subida al corcel. Un animal de su propiedad que vive -junto a sus otros caballos- en las cuadras ubicadas dentro del palacio de la Zarzuela, mandadas construir por don Juan Carlos en 1987. A pesar de que el animal vive cerca del Rey Felipe, esto no significa que sea él quien pague su mantenimiento, pues según Vanitatis es ella misma quien se encarga del coste total de sus cuidados: alojamiento, mozo, veterinario, comida, herrador…

Una vez más, la infanta vuelve a probar la imparable felicidad que le provoca en su vida todo aquello relacionado con la equitación, la que tal vez sea el mejor de los antídotos para afrontar, lidiar y superar los problemas familiares que tan absorbida la tienen.