La Casa Real de Dinamarca vive una etapa complicada. A la crisis familiar que se generó el pasado año después de que la reina Margarita confirmara oficialmente que los hijos de su hijo menor, el príncipe Joaquín, perderían sus títulos de príncipes y princesa y el tratamiento de Alteza Real a partir de comienzos de 2023, la publicación de las fotografías del príncipe Federico con Genoveva Casanova en Madrid han supuesto un duro varapalo para la imagen de la institución.

A pesar de que desde la Casa Real intentan mostrar una imagen de normalidad y no han hecho declaraciones sobre el tema, el matrimonio entre el heredero y su esposa está en el punto de mira. De hecho, cada uno de sus gestos y palabras en los últimos tiempos se han analizado hasta el mínimo detalle y algunos medios locales incluso han especulado con la posibilidad de que la princesa pudiera plantearse la separación. Algo que parece poco probable. Es más, a pesar de que ha viajado sola a Australia a pasar unos días antes de Navidad -con sus hijos menores nada más-, el príncipe heredero se ha reunido ya con ella y ya han regresado juntos a Dinamarca. Es más, en el aeropuerto de Queenstown se ha captado a la princesa limpiándose unas lágrimas de los ojos, lo que ha dado lugar a multitud de teorías.

La Navidad de la Familia Real

Por el momento no se sabe con certeza cuándo se verá a la pareja junta, pero sí está confirmado que pasará la Navidad en la capital danesa, junto a la reina Margarita y otros miembros de la Familia Real.

Según información directa del departamento de comunicación de la reina Margarita, el pasado miércoles 20 la monarca trasladó su residencia al Castillo de Marselisborg, donde estará hasta el día 29, justo antes del final del año. Tal como reza el comunicado que ha compartido la Casa Real, la reina Margarita celebrará la Nochebuena en compañía de la familia del príncipe heredero y del príncipe Joaquín, su esposa y sus dos hijos. Además. Se espera que el día 25 se sume el conde Félix, hijo menor del príncipe Joaquín y su primera esposa.

No ha trascendido, por el momento, si durante estos días habrá algún tipo de aparición pública de la Familia Real, con el foco puesto, como es lógico, en el príncipe Federico y su esposa. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el heredero y la princesa Mary no faltarán a una de las citas más importantes de su agenda y que se celebra a comienzos de año. Más allá de esto, aprovechando los días previos a la Navidad, la princesa ha roto su silencio con un post a través de su fundación que resulta especialmente llamativo y en el que hace balance del paso del tiempo.

Estreno de año en el punto de mira

Mientras que en otras Casas Reales los monarcas se dirigen a la Nación en el día de Nochebuena o en Navidad, en Dinamarca la Reina pronuncia su discurso con motivo del nuevo año y hay varios actos a continuación. La reina Margarita se dirige a los daneses el día de Nochevieja, mientras que el día 1 hay una cena de gala en el Palacio de Amalienborg, en la que suelen estar presentes el príncipe Federico y su esposa. Esta será su primera aparición conjunta del año en un acto oficial, en un compromiso que ya, de por sí, es de gran importancia. De hecho, la princesa Benedicta y los príncipes Marie y Joaquín también suelen acudir.

No obstante, no será el único, ya que, en los días siguientes, tanto los príncipes herederos junto a la Reina, como Federico solo con su madre tienen varios compromisos, ya de menor envergadura, pero igualmente relevantes. Un inicio de año intenso en una etapa compleja para la pareja, dado que todas las miradas estarán puestas inevitablemente en ellos y sus reacciones. Y es que la vuelta a la ‘normalidad’ no se presenta como algo fácil.

Más allá de las consecuencias a nivel personal y de pareja del reportaje con Genoveva Casanova, hay que tener en cuenta que la presión sobre el matrimonio ha ido en aumento. Por eso, aunque ambos han estado juntos y han podido hablar del tema, cualquier acto público supone un extra de presión que puede volverse incómodo y difícil de gestionar. Este principio de año las miradas hacia la pareja no se centrarán en el look o las joyas de la princesa Mary, sino en los gestos entre los dos y si hay complicidad o tensión entre ambos. Una prueba de fuego que avivará los rumores de crisis o bien despejará las dudas sobre su relación.