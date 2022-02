La Reina Letizia recicla un look al más puro estilo parisino para cerrar la semana

El viernes ha dado el pistoletazo de salida, y con él el punto y final de la agenda semanal de la Reina Letizia. Antes de dar comienzo al fin de semana, la consorte ha tenido que acudir a la Residencia Logística Militar San Fernando de Madrid para presidir la reunión del 150º aniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Una ocasión de lo más especial en la que la esposa del Rey Felipe ha vuelto a hacer gala de su exquisito gusto estilístico.

Cumpliendo con sus quehaceres reales, doña Letizia se ha presentado en el enclave a primera hora de la mañana. Aprovechando la subida de temperaturas de la capital, la Reina ha podido demostrar que está alerta de todas las tendencias de estilo sin necesidad de tener que cubrir su outfit con una chaqueta. Es por ello que, en esta ocasión, ha lucido un look mucho más primaveral que en días anteriores, decantándose por dos de los must have de los últimos meses: el tejido polipiel y el tweed. La madre de la Princesa Leonor ha querido dar un paso más allá al reciclar un conjunto azul de chaqueta y pantalón pitillo que ya le vimos en 2018, dejando ver una vez más que es cierta la afirmación de que todas las tendencias vuelven a ponerse de moda con el paso del tiempo.

En la parte superior, la esposa del monarca la apostado por una chaqueta firmada por Carolina Herrera en 2016 de lo más original. Esta prenda alternaba el algodón cobalto en una parte y el acabado en tweed tanto en la zona de la cadera como en el ribete de la cremallera y los puños, dejando ver flecos de tonalidades moradas, blancas, azules y negras. Por otro lado, Letizia ha optado por unos pantalones pitillo de Uterqüe de polipiel en azul cobalto, los cuales ya estrenó en la Misa de Pascua de 2017 y a los que ha puesto el broche de oro con unos stilettos y un bolso de mano a tono. Una elección de lo más acertada, teniendo en cuenta la sobriedad con la que Letizia ha querido acudir al evento sin perder su característica elegancia. No obstante, ha querido dar un toque más desenfadado al look final al dejar su melena al viento con unas ligeras ondulaciones en las puntas y la parte delantera recogida tras las orejas.

Una vez ha saludado a todos los allí presentes, doña Letizia ha presidido una de las reuniones de trabajo más atípicas para ella. Pese a que la Reina no suele acudir a eventos de índole militar, no ha querido perderse el 150º aniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Esta es una asociación benéfica particular adscrita al Ministerio de Defensa con el objetivo de acoger a huérfanos de militares, proporcionándoles el apoyo necesario para conseguir un nuevo medio de vida adecuado a sus condiciones intelectuales y circunstancias personales. Por si fuera poco, este podría ser uno de los proyectos más especiales a los que la Reina Sofía dio voz en 1994, ya que fue en esa fecha cuando amadrinó el Patronato, regido por un Consejo Rector y gobernado por una Junta de Gobierno, y un año después les recibió en audiencia en el Palacio de la Zarzuela, esperando así que la esposa de su hijo siguiera un legado cargado de buenas intenciones.