Los Reyes don Felipe y doña Letizia se dieron un baño de masas a principios de esta semana en Cataluña, donde fuimos testigos de algunos momentos que han quedado para el recuerdo. Por ejemplo, un niño le dijo al monarca que había nacido el mismo día de su proclamación, a lo que don Felipe contestó que eso le hacía a él muy viejo. Otro le comentó que lo que hacía que todos se sintieran de la localidad de Badia del Vallès era que estaban muy unidos, algo que el Rey aplaudió. También hubo anécdotas protagonizadas por la Reina, que se colocó un collar elaborado por un taller en el que trabajan personas con discapacidad e hizo una mención a sus hijas de cara a una visita futura.

Además de estas anécdotas, una de las cosas que más atención llamó fue el estilismo de doña Letizia, como suele ser habitual en todos los actos en los que participa. La Reina rescató de su armario un favorecedor vestido vaquero de largo midi, de corte evasé y sin mangas, ajustado a la cintura. Lo combinó con unas nuevas babies de color rojo de la firma Sézane, que se han convertido en su calzado fetiche. Además, también llevó un bolso rojo de la firma Olivia Mareque.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia en Badia del Vallès. (Foto: Gtres)

Un estilismo elegante y favorecedor que la Reina llevó durante toda la jornada, tanto en el recorrido por Badia del Vallès como en la visita al Monasterio de Montserrat. Ha sido precisamente allí donde la esposa del Rey Felipe VI se ha saltado un poco una norma de vestimenta que aplica a los recintos religiosos, como es el caso de las iglesias.

El protocolo en las iglesias

Lo habitual es que en muchas iglesias católicas de España y, sobre todo, en contextos litúrgicos o en visitas a templos, se pida llevar un vestuario acorde a unas normas muy concretas. Esto significa que se recomienda que los hombros estén cubiertos con una chaqueta o con un chal si se lleva una prenda sin mangas, como ha sido el caso de doña Letizia. No es algo obligatorio, pero sí recomendable. No obstante, hay templos en los que esta recomendación pasa a ser una exigencia y no se permite la entrada si no se cumple.

Los Reyes en Montserrat. (Foto: Gtres)

En el caso del Monasterio de Montserrat, en la página web del templo se recogen una serie de recomendaciones de cara a la visita: «No existe un código de vestimenta oficial para el Monasterio de Montserrat, pero se espera pasar a la iglesia, generalmente se espera que se use ropa apropiada para un lugar religioso. Los hombros cubiertos y evitar camisetas sin mangas, minifaldas y pantalones cortos. No se considera apropiado el uso de ropa transparente ni ropa de playa», sentencian desde la web. Esto significa que, en esta ocasión, la Reina Letizia no ha cumplido con la norma, aunque es poco probable que lo haya hecho de manera consciente. Probablemente lo que ha ocurrido es que la esposa del monarca ha obviado esta recomendación debido al clima, por el calor de los últimos días.