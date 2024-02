Un ex mayordomo siembra la duda sobre el estado del rey Carlos III

Han pasado ya varias semanas desde que el Palacio de Buckingham anunciara que el rey Carlos III padece cáncer y, a día de hoy, todavía no se sabe el tipo de cáncer que sufre el monarca. No obstante, sí se sabe que el padre del príncipe Guillermo está siguiendo un tratamiento y que, pese a la enfermedad, está al tanto de la actividad oficial. De hecho, hace unos días, participó en una audiencia con el primer ministro Rishi Sunak en Clarence House y desde Buckingham compartieron un entrañable vídeo en el que Carlos III agradecía todos los mensajes de cariño y apoyo recibidos desde que enfermara.

El Rey Carlos III con el primer ministro Rishi Sunak / Gtres

Pese al hermetismo en torno al tipo de cáncer del monarca -igual que sobre el estado de la princesa de Gales-, algunas fuentes sí que han hecho algunos comentarios sobre la salud del rey. A este respecto, uno de los ex miembros del personal de Carlos III se ha pronunciado en una entrevista en un canal de televisión, donde ha generado cierta alarma con sus declaraciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Royal Family (@theroyalfamily)

Grant Harrold ejerció como mayordomo de Carlos III en su etapa como príncipe de Gales, en concreto, entre los años 2004 y 2011, por lo que conoce bastante bien el entorno del monarca. El ex mayordomo ha expresado su preocupación por el monarca, pero también por el príncipe de Gales, de hecho, ha hecho alusión a un reciente episodio que ha llamado mucho la atención. Y es que hace unos días al príncipe Guillermo se le cayó una medalla en un acto, antes de entregarla, lo cual no es propio de él, según ha expresado. Harrold considera que el heredero debe de estar sintiendo una gran presión en estos momentos.

Las declaraciones del ex mayordomo de Carlos III

Grant Harrold se ha mostrado muy preocupado en su entrevista y ha dejado caer que la situación del rey Carlos III podría ser más grave de lo que en principio se pensaba: «No voy a mentir, estoy empezando a preguntarme si esto es más serio de lo que pensábamos al principio. Lo que pasa con el rey, como he dicho en los últimos días, es que es alguien que simplemente continúa con el trabajo, pero tengo la sensación de que algo no está del todo bien. Y el tiempo lo dirá, y espero estar equivocado. Me gustaría pensar que estoy equivocado, pero me da la sensación de que algo no acaba de estar del todo bien», ha dicho en unas declaraciones a GB News.

El rey Carlos con Camila Parker en Sandringham. / Gtres

Por ahora, desde el Palacio de Buckingham y los miembros de la Familia Real a los que se ha preguntado por el rey Carlos III han transmitido mensajes de tranquilidad pero, lo cierto es que, de momento, solamente el entorno más cercano al soberano es consciente de la verdad y la magnitud de su enfermedad.