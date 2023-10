El vídeo viral que desmonta la ‘frialdad’ de Carlos III con el príncipe Enrique

Aunque ahora la relación entre el príncipe Enrique y su padre es cuanto menos distante, lo cierto es que hubo un tiempo en el que el monarca era muy atento con sus hijos, sobre todo con el pequeño. El propio Enrique ha asegurado en su libro En la sombra, que el monarca se refería a él como ‘mi querido hijo’ y a pesar de que se ha quejado de que no recibió toda la comprensión que necesitaba de su padre y de otros miembros de su familia, la realidad es que, en los documentos gráficos que se conservan de la infancia y juventud del duque de Sussex no hay nada que indique que Carlos no era relativamente cariñoso con sus hijos. Una realidad que su hijo menor se ha esforzado en ocultar, pero que resulta evidente por muchos de sus gestos. De hecho, según ha trascendido, a pesar de que el actual príncipe de Gales está muy molesto con su hermano, su padre aún no le ha cerrado la puerta, al menos, en la esfera más personal.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

Ahora, un vídeo del Rey en compañía de sus hijos se ha hecho viral en una conocida red social. Un clip en el que se ve a Carlos III junto a los príncipes Guillermo y Enrique pero, sobre todo, compartiendo un tierno momento con el menor de sus hijos. El clip data del año 1994, antes de la muerte de Diana de Gales y en aquel momento el hijo mayor de la Reina Isabel participó en un documental centrado en su figura, que pretendía mostrar detalles poco conocidos de su vida personal. El documental incluía escenas con sus dos hijos, Enrique y Guillermo, así como detalles de cómo afrontaba la paternidad en colaboración con la princesa Diana, de la que se había separado dos años antes.

Una de las partes del documental se ha vuelto viral gracias a un clip que un usuario ha comparitdo en TikTok y en el que se muestra a Carlos consolando al príncipe Enrique tras haberse lesionado durante un partido de fútbol en el Castillo de Balmoral, en Escocia. El clip acumula ya numerosas reproducciones y refleja perfectamente la actitud protectora y a la vez tierna del monarca, que rodea a su hijo menor con el brazo mientras que acaricia con suavidad la nariz, después de que este se haya dado un golpe.

En una de las entrevistas con motivo de este documental, Carlos reconoció que le gustaba mucho pasar tiempo con sus hijos y dijo que a ellos también les gustaba estar a su lado: «Pero lo maravilloso es verlos desarrollarse y empezar a ser buenos en ciertas cosas, y desarrollar intereses y todo eso. Me da un enorme placer, satisfacción y orgullo», dijo el entonces príncipe de Gales.

Una realidad muy diferente a lo que ocurre en estos momentos, en los que el duque de Sussex apenas tiene relación con su padre, hasta el punto de que se le negó quedarse en una de las residencias reales en Londres en su última visita al país. No obstante, el monarca le ofreció visitar Balmoral, algo a lo que el príncipe Enrique se negó, alegando falta de tiempo.