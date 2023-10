La estratégica reaparición de Enrique y Meghan en una fecha simbólica para los Gales

El príncipe Enrique y Meghan Markle han vuelto a primera plana. Después de que en el mes de septiembre participaran en varios actos vinculados con los Juegos Invictus, esta vez, los duques de Sussex han celebrado uno de los eventos más importantes de su agenda. Más de dos años después de que se confirmara el lanzamiento de su fundación, Archewell, la pareja ha escogido el Día Mundial de la Salud Mental para el primer acto oficial de la organización que, no obstante, lleva tiempo en activo y vinculada a diferentes proyectos.

El príncipe Enrique y Meghan Markle en Düsseldorf / Gtres

La pareja se ha trasladado hasta la ciudad de Nueva York, un lugar que, precisamente, no le trae muy buenos recuerdos -fue allí donde protagonizó el polémico episodio de la presunta persecución de la prensa-, y ha sido en la Gran Manzana donde se ha celebrado el acto de presentación. La elección de Nueva York no es casual, como tampoco la del día. Los duques han querido aprovechar la celebración de un acto del festival Project Healthy Minds para presentar su fundación y se han sumado a una mesa de debate con algunos expertos, en la que se ha tratado, entre otras cosas, el tema de los peligros de las redes sociales en la actualidad. Hay que recordar que tanto Meghan Markle como Enrique han mostrado su descontento de manera recurrente por la impunidad de aquellos que han lanzado duros comentarios sobre la ex actriz a través de las redes, así como de las publicaciones en diferentes medios. El propio Enrique ha hablado más de una vez de sus problemas de salud mental y de la falta de apoyo que tuvo en el seno de la Familia Real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Archewell by Harry and Meghan🇬🇧🇺🇸 (@archewell_hm)

Ha sido una reaparición muy especial para la pareja que, con este acto empieza a dar pasos importantes a nivel mediático con su fundación. Hasta la fecha, el trabajo de Archewell, aunque no era desconocido, sí que había pasado más desapercibido, ya que apenas tenía presencia en los medios. No obstante, un portavoz de los duques de Sussex ha destacado que en el último año se han estado llevando a cabo importantes avances.

Una de las cosas que más ha llamado la atención, como suele ser habitual en estos caos, es el estilo de la esposa del príncipe Enrique. Meghan Markle ha apostado por un impoluto look en blanco para esta reaparición, claramente inspirado en su vestido de novia. Se trata de un dos piezas de blazer con escote Bardot y pantalón de corte ancho de la firma Altuzarra, que ha combinado con zapatos de tacón a tono de la misma firma y sencillas joyas, muy en su línea. La duquesa de Sussex ha llevado el pelo recogido en un moño messy, uno de sus peinados predilectos y que siempre se ha asociado con ella. Por su parte, el príncipe Enrique se ha decantado por un sencillo traje sastre en color oscuro.

Apenas unas horas antes de esta esperada reaparición, la pareja se dejaba ver en un acto privado en un colegio de Nueva York, también relacionado con la salud mental, en el que la duquesa de Sussex ha mostrado su faceta más desenfadada, con una chaqueta tipo beisbolera al estilo de una de las prendas que guardaba Diana de Gales en su armario.

Los príncipes de Gales en un acto oficial. / Gtres

La reaparición de los Sussex ha coincidido en el tiempo con un nuevo acto oficial de los príncipes de Gales, que también han estado siempre muy volcados con la salud mental. Catalina y Guillermo no han querido perder la oportunidad de demostrar su compromiso con este tema y han visitado Birmingham. Allí han participado en el acto ‘Exploring Our Emotional World’s’ de la organización benéfica The Mix en colaboración con BBC Radio y la Royal Foundation.